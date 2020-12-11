【倫常悲劇】不忿考試成績差被責罵　15歲兒冷血勒死母親找友人埋屍

▲ 兒子承認勒死媽媽，有機會面臨45年刑期。

學業問題不但影響親子關係，更可能導致悲劇發生。美國佛羅里達州一名17歲少年，兩年前因考試成績欠佳被媽媽責罵，竟動手把對方勒死，事後更找來友人協助埋屍，之後報案謊稱房屋被人闖入，母親失蹤，但最終東窗事發，他近日亦在庭上認罪。

事發於2018年11月2日，當年15歲的少年Gregory Ramos因考試成績不好，被46歲媽媽Gail Cleavenger責罵，一怒之下親手勒死媽媽，後來更叫來兩名同齡友人，將遺體埋在一處教堂附近。

▲ 現年17歲的Gregory，近日在庭上認罪。（影片截圖）

花30分鐘勒死母親

Gregory落網後承認，在床上用雙手、花了30分鐘勒死母親，並將遺體裝到家中貨車上，除了要求兩名友人協助埋屍，他還讓對方把家中的電腦、步槍、電玩等物品帶走，企圖營造家中遭搶匪闖入的假象。

警長Mike Chitwood指出，Gregory是一名沒有靈魂、冷酷的人，「冷漠而有計劃，犯案後完全沒有悔意」，雖然他試圖以「遭到母親攻擊才會自衛」的說法脫罪，但沒有任何證據顯示母親曾向他施虐。

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現年17歲的Gregory被起訴一級謀殺罪、虐待身體及竄改證據等罪名，兩名友人雖沒有直接參與謀殺，但也同樣面臨一級謀殺罪。案件於本月9日再次開庭，之前一直否認控罪的Gregory，由於被以成人身份控罪，為了減輕刑期終於認罪，希望能藉此換取45年刑期，而另外兩名被告罪名亦將面臨最高30年刑期，結果將於1月22日宣判。

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責任編輯：王明芳