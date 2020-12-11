【新冠肺炎】消息：新增約80宗確診個案　涉不明源頭感染

▲ 消息指新增約80宗確診個案。

本港第四波疫情持續嚴峻，社區個案不斷增加，消息指今日（11日）新增約80宗確診個案，涉不明源頭感染。

昨日（10日）新增112宗確診個案，包括10宗輸入個案及102宗本地感染，其中34宗為源頭不明個案，另有68宗與其他個案相關病例。

九龍灣麗晶花園6座至今已有4個D室單位染疫，涉及7名病人，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，至今為麗晶花園第6座D室單位住戶作檢測，當中有一人經快速抗原測試後初步陽性。詳情即看：【下一頁】

張敬軒演唱會再多一名觀眾確診，患者在12月29日曾去演唱會，坐於72段，屬於不明源頭個案。張竹君指出，由於連續數日的演唱會人流多，現場或者有隱性傳播者，提醒市民如果曾經去過看演唱會，如有任何不適應立即求醫。詳情即看：【下一頁】

由於麗晶花園6座出現爆發，政府會在麗晶花園6座附近的羽毛球場設置流動採樣站，暫定開放至12月14日，開放時間朝10晚8；葵盛社區會堂亦會開放至12月14日。他呼籲，本港處於疫情持續嚴峻，天氣轉涼，病毒在環境中可以生存時間較長，要注意個人衞生，不要存僥倖心態，如果沒有必要，不要逗留在人多或者空氣不流通地方，亦不要參加不必要的聚會或聚餐。

港大微生物學系講座教授袁國勇昨日（10日）到麗晶花園6座視察後表示，事件主要涉及6座2樓、3樓、6樓及34樓的D室單位，由於其喉管設計與淘大花園相似，擔心對居民有安全憂患，故全幢D室居民須遷去隔離營。詳情即看：【下一頁】

袁國勇又指，若使用廁所時聞到一陣「廁所味」，應立即找專業人士檢查污水渠，使用廁所時應戴上口罩，亦應打開抽氣扇增加空氣流動，想知道更多防疫貼士，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩