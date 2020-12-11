【無品租霸】20年租客突失蹤留滿屋垃圾　業主動手翻新彷如新屋

▲ 20年租客突失蹤留滿屋垃圾，業主動手翻新彷如新屋獲網民激讚。

買樓收租最怕遇上「租霸」，台灣一名業主將單位租給一對夫妻20年，但最近4個月都未收到租金，於是前往查看，竟發現單位已人去樓空，留下滿屋垃圾。業主惟有動手翻新，將房子恢復原貌。許多網民看完前對比照，紛紛跪求當他的房客，掀起熱議。

該名男業主在facebook群組「爆怨公社」發文，指將一個25坪（約889呎）的單位租給一對夫婦已有20年，惟近4個月都沒收到房租，亦未能致電聯絡他們，於是上門查看，竟發現人去樓空，詢問附近的雜貨店，才得知租客已經離開數月。

從業主分享照片可見，單位凌亂不堪，牆壁和天花板斑駁泛黃，各個房間都遺下大量垃圾，露台亦放有不少雜物，整個單位如同廢墟一樣，眼見如此景象，令業主不禁慨嘆：

為什麼別人都能遇到好房客，再來看看自己家的房客...

他續稱，單位20年來租金都是1萬新台幣（約2,752港元），從來沒催促過租客交租，表示「有困難可以說，不要這樣跑嘛」。

業主表示，由於自己從事設計相關行業，於是動手將單位翻新裝修，他將牆壁和天花板重新髹油，並在地板鋪上白色磁磚，單位立刻煥然一新，彷如新屋。

點擊下圖睇單位翻新前後對比：

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不少網民留言大讚，「天阿，整理前後是同一間嗎」、「現任房客退租的話拜託聯繫我」、「跪求當房客」、「翻修過的實在美啊」。

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責任編輯：羅嘉欣