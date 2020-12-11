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【新冠肺炎】駐守機場警區44歲男警長初步確診　與公眾接觸時有戴口罩

社會 10:17 2020/12/11

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一名駐守機場警區的四十四歲男警長初步確診。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，繼日前3名駐守機場警區的警務人員確診新冠肺炎後，與他們有緊密接觸的人員均獲安排家居隔離。一名駐守機場警區的四十四歲男警長昨晚（10日）隔離期間感到不適，即被安排送院作進一步檢查，經測試後於今日（11日） 得知對病毒初步呈陽性反應。該名警務人員於過去14日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為12月7日。

警方表示高度關注事件，並在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；警方亦已即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方、經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。
　　 
警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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