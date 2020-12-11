  • 22°C
香港時間 : 20201211日 (週五) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小三下場】心穎告別作《堅離地愛堅離地》播出　黃心穎+裕美扮女僕賺錢【有片】

娛樂 10:38 2020/12/11

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

《堅離地愛堅離地》終播出。

張振朗近日接連在《反黑路人甲》及《踩過界II》都有亮相表現，其實張振朗首當男一的《堅離地愛堅離地》本訂於去年5月播出，可是因受有份演出的黃心穎偷食事件連累，致播出無期，不過乘著《踩過界II》及的人氣，TVB安排緊接《使徒行者3》後於月底播出。

張振朗、黃心穎、丁子朗、龔嘉欣、陳智燊及劉佩玥等主演的《堅離地愛堅離地》，是時裝愛情科幻喜劇，早在2018年香港國際影視展成17部推介劇集之一，故事以創新科技行業為背景。

《堅離地愛堅離地》播出有期。

【姊妹反目】湯洛雯黃心穎互相取消IG關注 失業心穎疑不再祝福湯馬戀

劇中有多條人物主線，當中黃心穎演的Tinker，是劇中張振朗妹妹，因為她本任化妝師助手後離職失業，因此要想辦法搵工賺錢。

當時仍跟馬國明是情侶關係的心穎，就曾表示很喜歡此角。

可是有指因受偷食事件影響，TVB已決定跟黃心穎解約，因此《堅離地愛堅離地》相信是心穎最後在TVB播出的劇集。

張振朗曾因劇集多次被抽成為「黑仔王」。

【小三下場】黃心穎+黎振燁洗底無望被大台放棄　偷食自招惡果遭TVB解約

這也是張振朗首次演男一的劇集，本安排去年5月播出，因為「安心偷食」事件而被抽起，有傳當時張振朗感到甚無奈，因同樣當男主角的《牛下女高音》亦受影響，終押後至去年底才播出。

其實《堅離地愛堅離地》亦曾「解禁」，去年11月在大馬Astro AOD（此乃馬來西亞Astro跟TVB一起開設的頻道）播出，因此令劇情曾曝光。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

《堅離地愛堅離地》講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題。其中龔嘉欣演創意科技公司創辨人兼行政總裁，形象跟現在播出《香港愛情故事》大不同。

不過，因劇集在兩年前已拍攝，不少演員已離巢，包括第二男主角陳智燊，以及已是林作女友的裕美，劇中演一名KOL，現在劇集重推，觀眾又可再看他們的演出。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【小三下場】黃心穎最新近照明顯消瘦　懶理解約傳聞攬緋聞男友共養愛犬現身
12:51 2020/11/24
【小三下場】黃心穎最新近照明顯消瘦　懶理解約傳聞攬緋聞男友共養愛犬現身
【壞咗嘅人】許志安錄歌接騷預備明年復出　鄭秀文鼓勵安仔放膽面對觀眾
14:08 2020/12/05
【壞咗嘅人】許志安錄歌接騷預備明年復出　鄭秀文鼓勵安仔放膽面對觀眾
【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發　酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】
11:05 2020/12/04
【踩過界II】張振朗+蔡思貝喜劇潛能大爆發　酒後亂性GoGo問正妹：點解污辱我？【有片】
黃心穎 龔嘉欣 張振朗 香港愛情故事 踩過界 堅離地愛堅離地 娛樂人物職業 馬國明 劉佩玥 丁子朗

最高瀏覽

【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心
12:26 2020/12/09
【女人俱樂部】李若彤當年為愛情放棄家人與事業　不願分手全因不甘心
【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升　寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜
23:04 2020/12/09
【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升　寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜