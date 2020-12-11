【小三下場】心穎告別作《堅離地愛堅離地》播出　黃心穎+裕美扮女僕賺錢【有片】

▲ 《堅離地愛堅離地》終播出。

張振朗近日接連在《反黑路人甲》及《踩過界II》都有亮相表現，其實張振朗首當男一的《堅離地愛堅離地》本訂於去年5月播出，可是因受有份演出的黃心穎偷食事件連累，致播出無期，不過乘著《踩過界II》及的人氣，TVB安排緊接《使徒行者3》後於月底播出。

張振朗、黃心穎、丁子朗、龔嘉欣、陳智燊及劉佩玥等主演的《堅離地愛堅離地》，是時裝愛情科幻喜劇，早在2018年香港國際影視展成17部推介劇集之一，故事以創新科技行業為背景。

▲ 《堅離地愛堅離地》播出有期。

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劇中有多條人物主線，當中黃心穎演的Tinker，是劇中張振朗妹妹，因為她本任化妝師助手後離職失業，因此要想辦法搵工賺錢。

當時仍跟馬國明是情侶關係的心穎，就曾表示很喜歡此角。

可是有指因受偷食事件影響，TVB已決定跟黃心穎解約，因此《堅離地愛堅離地》相信是心穎最後在TVB播出的劇集。

▲ 張振朗曾因劇集多次被抽成為「黑仔王」。

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這也是張振朗首次演男一的劇集，本安排去年5月播出，因為「安心偷食」事件而被抽起，有傳當時張振朗感到甚無奈，因同樣當男主角的《牛下女高音》亦受影響，終押後至去年底才播出。

其實《堅離地愛堅離地》亦曾「解禁」，去年11月在大馬Astro AOD（此乃馬來西亞Astro跟TVB一起開設的頻道）播出，因此令劇情曾曝光。

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《堅離地愛堅離地》講述科技進步神速，人與人之間溝通的問題。其中龔嘉欣演創意科技公司創辨人兼行政總裁，形象跟現在播出《香港愛情故事》大不同。

不過，因劇集在兩年前已拍攝，不少演員已離巢，包括第二男主角陳智燊，以及已是林作女友的裕美，劇中演一名KOL，現在劇集重推，觀眾又可再看他們的演出。