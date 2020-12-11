【食不安心】連鎖米線店驚現疑似發霉豬耳　食客：阿姐話「污糟咗啫」

▲ 連鎖米線店驚現疑似發霉豬耳。

食任何食物前都要先看清！有網民日前到連鎖米線店進食豬耳時，發現豬耳疑似發霉，而且已深入底層，假如不為意地食用，或有食安風險。

網民於Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，表示日前到將軍澳坑口一間連鎖米線店進食時，發現有豬耳疑似發霉，並已深入底層。從圖片可見，豬耳白色軟骨的部份亦出現疑似發霉的黑灰色。

網民隨即向店員投訴，豈料店員回應：「污糟咗啫」，並指幫他更換。但網民最後選擇取消訂單，並建議大家進食前要看清楚。

換過，我寧願取消好過......大家記得睇清楚先食啊。

其他網民亦留言表示：「OMG～好清晰係發霉！好核突」、「可能是死咗好耐的豬屍」。

勿吃發霉食物

據本港食安中心，即使搣走或切走發霉部分，但霉菌的菌絲仍可入侵食物深層，看不見的菌絲一樣有毒。如發現食物有霉菌便應丟棄。

腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾表示，食物若儲存不當，很快就會長霉菌，甚至有機會產生毒素。即使刮走或去除食物發霉的部分，霉菌底下一些肉眼看不到的菌絲仍會存於食物中，變質的食物除了霉菌外，通常也有其他細菌一起生長。

若發現食物發霉，就要整個丟棄，不要因為覺得浪費而吃下肚，反而危害健康。

他指，一般而言抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必會構成很大問題，但亦有可能引起急性腸胃炎，而長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。

至於兒童、長者、抵抗力較弱、正服食抗排斥或化療藥等人士，有機會引致真菌入血或入肺，引起嚴重真菌感染；若未有及時醫治，甚至會導致死亡。

真菌入血症狀包括：

發高燒

血壓急降

休克

心跳急升

同場加映，不含黃曲霉毒素豉油及霉菌毒素胡椒粉：

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責任編輯：羅嘉欣