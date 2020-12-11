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【香港愛情故事】港女發現男友住公屋幻想全破滅　網民發表「得公屋得天下」論

娛樂 12:55 2020/12/11

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

子婷發現男友住公屋大扣分。

由羅天宇和龔嘉欣主演的TVB新劇《香港愛情故事》以香港土地問題為內容，劇情貼地。昨晚（12月10日）的《香港愛情故事》講述陳子朗（羅天宇飾）的妹妹陳子婷（游嘉欣飾），首次到男朋友屋企見家長時，才發現男朋友住公屋感大失所望，劇情引起網民討論。

全因昨晚《香港愛情故事》講述情竇初開的Kelly首次到男友家，滿心歡喜以為男友住在私樓，後來才發現是住在私人屋苑旁邊的公屋，Kelly立即露出失望的表情。

【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B　Katy：只希望不要太遲生小朋友

幻想破滅。（《香港愛情故事》截圖）

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公屋vs私樓

其實住公屋或私樓的問題一直是網民的討論熱話，有人覺得一世人一定要擁有一層私樓，因為居住環境比公屋優勝。

亦有人認為住公屋才是王道，有人表示住公屋的都是隱形富豪，又指「得公屋、得天下」。有人認為如果與父母同住細過600呎的私樓，其實等如住公屋。

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戲中女主角龔嘉欣曾接受TOPick專訪時，就情侶面對土地問題表達意見：「我認為最重要是開心，當然兩個人會面對很多生活上的問題，但不要為這些令到大家都不開心。」

其實英雄莫問出處，圈中不少藝人都是公屋出身，比如郭富城、容祖兒、謝安琪、ali、林海峰、方健儀等，他們憑努力為自己爭一口氣，闖出自己的事業。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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