【蛋糕外賣】The Tiffany Blue Box Cafe首推外賣甜品及蛋糕   4件售298元在家享受紐約滋味

▲ 外賣有4款招牌甜點的「Tiffany 四件裝甜品盒」( $298)。(品牌提供)

The Tiffany Blue Box Cafe 首度推出外帶甜品禮盒，有4款招牌甜點的「Tiffany 四件裝甜品盒」( $298)，包括由佛手柑玫瑰慕絲及紅桑子士多啤梨內餡製成的迷你 Blue Box 蛋糕、香甜誘人的焦糖爆谷朱古力撻、綿密幼滑的栗子忌廉蛋糕，以及經典美式甜品 – 濃郁的紐約芝士蛋糕。每份外帶甜品均以品牌純白色禮盒盛載，印上簡潔 Tiffany Blue 藍盒子標誌，優雅貴氣。

還有不少得品牌另一標誌性的「The Blue Box Celebration Cake」($588、供 5-8 位享用) ，這款於香港限定供應的蛋糕，是首度供應外帶服務。四方盒子造型的蛋糕內層是海鹽焦糖味及白芝麻味的慕絲，與杏仁朱古力醬及朱古力海綿蛋糕相間，質感軟滑香郁。

▲ 香港店限定的「The Blue Box Celebration Cake」($588)。(品牌提供)

外帶甜品由即日起接受預訂，只供自取。客人須於最少 48 小時前致電餐廳預訂 ，自取時間為每日12nn-8pm (請向餐廳查詢最新營業時間)。

地址：尖沙咀北京道 1 號大堂 208 號鋪

電話 ：2362 9828

記者：郭秀芳