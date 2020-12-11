【Marvel劇集】洛基偷走宇宙魔方穿越時空 《LOKI》劇集2021年5月Disney＋面世 【有片】

▲ 《LOKI》將於2021年5月面世，據知Disney +平台明年也會在香港推出，但詳情未有公布。

眾多將於Disney +串流平台上架的Marvel劇集當中，相信《LOKI》是最受注目的一部。這齣以雷神細佬，又被稱為惡作劇之神洛基為主角的劇集，終於有預告片推出。當中湯希丹斯頓（Tom Hiddleston)主演的洛基，似乎要跟神秘組織合作，他有多個不同造型，而奧雲韋遜（Owen Wilson）也有參演。《LOKI》將於2021年5月面世，據知Disney +平台明年也會在香港推出，但詳情未有公布。

話說在電影《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers： Endgame）中，講述洛基在紐約大戰一役中被復仇者聯盟成員捉拿，但他趁混亂拿走了宇宙魔方而突然消失，到底他去了哪裡？

▲ 《LOKI》劇集跟承接著《復仇者聯盟》的故事。（影片截圖）

剛發布的《LOKI》劇集預告片，就承接著電影的劇情，告訴觀眾洛基在沙漠中醒來，然後就見他跟奧雲韋遜的角色一起，似乎對方想藉洛基找出復仇者聯盟的秘密。此劇合演者還有英國黑人女星Gugu Mbatha-Raw。

預告片可見洛基有不同造型，其中一幕，他頭戴那招牌彎鉤頭盔外，還身穿殘破三件頭西裝，露出奸狡笑容，不知道他去了哪個時空去影響世界大事了。

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此齣暫定只得6集的美劇，由Michael Waldron監製兼創作，他曾參與編寫反斗搞笑動畫《Rick and Morty》。

Disney透過Twitter公布了將於2021年內在東歐、南韓及香港等地推出串流平台Disney +，但詳情仍有待公布。

記者：胡慧雯