梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel

▲ 《Marevl》上氣公布卡士。

漫威(Marvel)去年夏天宣佈開拍首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),並由梁朝偉飾演大反派滿大人(The Mandarin)後,外界都對其他選角大感關注,今日Marvel在官網公布多套新片公映日期,其中《尚氣》便首度落實演出陣容。

早前外媒已傳《尚氣》除有影帝梁朝偉,將有另一華人巨星加盟,正是曾客串另一漫威超英片《銀河守護隊2》(Guardians of the Galaxy Vol. 2)的楊紫瓊。

今日公布名單中,楊紫瓊落實演出,戲中角色名為Jiang Nan。

▲ 去年梁朝偉已在澳洲拍攝。

梁朝偉演反派「Wenwu」(文武),角色名字跟漫畫中的「滿大人」(Mandarin)不同。

至於陳法拉角色名Jiang Li,相信跟楊紫瓊屬姊妹,有指二人皆為聯同男主角「尚氣」對付梁朝偉的特工。

《尚氣》女主角是美籍中韓混血奧卡菲娜(Awkwafina),漫畫角色Fah Lo Sue原是上氣的姊姊,但是在電影中將改為尚氣的情人,同時也是反派文武的女兒!

《尚氣》男主角是加拿大華裔男星劉思慕,這也是首部華人超級英雄電影,去年3月在澳洲開拍時,因新冠肺炎疫情影響緊急停拍,檔期現延至2021年7月9日上映。