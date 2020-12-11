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梁朝偉荷里活首作《尚氣》公布卡士　陳法拉+楊紫瓊落實加盟Marvel

娛樂 11:04 2020/12/11

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《Marevl》上氣公布卡士。

漫威（Marvel）去年夏天宣佈開拍首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings），並由梁朝偉飾演大反派滿大人（The Mandarin）後，外界都對其他選角大感關注，今日Marvel在官網公布多套新片公映日期，其中《尚氣》便首度落實演出陣容。

早前外媒已傳《尚氣》除有影帝梁朝偉，將有另一華人巨星加盟，正是曾客串另一漫威超英片《銀河守護隊2》（Guardians of the Galaxy Vol. 2）的楊紫瓊。

今日公布名單中，楊紫瓊落實演出，戲中角色名為Jiang Nan。

去年梁朝偉已在澳洲拍攝。

梁朝偉演反派「Ｗenwu」（文武），角色名字跟漫畫中的「滿大人」（Mandarin）不同。

至於陳法拉角色名Jiang Li，相信跟楊紫瓊屬姊妹，有指二人皆為聯同男主角「尚氣」對付梁朝偉的特工。

《尚氣》女主角是美籍中韓混血奧卡菲娜（Awkwafina），漫畫角色Fah Lo Sue原是上氣的姊姊，但是在電影中將改為尚氣的情人，同時也是反派文武的女兒！

《尚氣》男主角是加拿大華裔男星劉思慕，這也是首部華人超級英雄電影，去年3月在澳洲開拍時，因新冠肺炎疫情影響緊急停拍，檔期現延至2021年7月9日上映。

撰文 : TOPick柴犬出動

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