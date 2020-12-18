【校長專欄】學生不專心學習態度在家表露無遺 校長：網上課堂衝擊親子關係

▲ 許定國校長認為，今年對老師及學生都充滿挑戰。

2020年轉眼已到尾聲，假如要學生回顧今年的學習生活，我相信該與很多的英文字母扯上關係: Zoom、Meet、Teams、ipad、tablet……， 新型冠狀病毒的出現改變了學生整個學年的學習型態，無論對學習或親子關係，也有了或多或少的衝擊。你們孩子在家中的學習與以下的情境相似嗎？

情境一:

小明每天按學校的時間表，換好了校服依時透過視訊工具進行實時網上學習，但礙於在家學習，小明也將自己往常在課堂中並不專心的學習態度，在媽媽面前表露無遺，再加上媽媽擔心他學習進度落後於人，經常囉嗦小明，因而大大影響親子之間的關係。

情境二:

小茵的爸爸明白實時網上授課與校園面授不同，對孩子而言也有一定的困難，因此在家中設立了獎勵制度，鼓勵孩子專心，他也關心孩子的學習進度受影響，因此鼓勵孩子在閒暇時多閱讀，自己有空時也會與孩子討論故事內容。

情境三:

小焯的媽媽在孩子完成半天的網課及老師發放的功課後，便將孩子的校園學習完全放下，善用下午這段因疫情衍生的時間留白，與孩子進行不同的親子活動，如一起拼圖、桌遊、繪畫圖畫或製作簡單食物等。

今年，不單對老師及學生，連帶對父母而言也是充滿挑戰的一年。因孩子在家中的時間較以往大幅提高，生活及學習型態亦大大不同。各位家長大可藉此思考自己在這期間與孩子的相處，將個人對孩子學習上的擔憂及以往習以為常與孩子相處的方式稍作改變，可能已演變成另一番截然不同的親子關係。