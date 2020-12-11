【2020聖誕節】港麗酒店推6折外賣聖誕早午餐　四人餐包匈牙利燉牛肉+Perrier-Jouët香檳等$1990【附訂購詳情】

▲ 外攜聖誕早午餐（四人份）定價港幣1,990元（價值港幣3,288元）（圖片由酒店提供）

今年聖誕節不少人會在家過節，減少人群聚集，齊心抗疫。不過，在家過節亦可以很有氣氛，港麗酒店推出6折外賣聖誕早午餐，4人餐由HK$3,288減至HK$1,990，還可獲贈Perrier-Jouët 香檳乙枝！

港麗酒店外攜早午餐延伸酒店招牌Champagne Brunch on the Eighth，大家可品嚐到薈萃波士頓龍蝦及紐西蘭青口的凍海鮮拼盤、迷迭香烤雞、傳統蜜汁烤火腿、香烤黑毛豬肋排以及匈牙利燉牛肉等，更配搭一系列意式甜點及優品芝士等。

而外攜聖誕早午餐（四人份）優惠價HK$1,990（價值HK$3,288），限量供應50 份，並免費附贈Perrier-Jouët 香檳乙枝！

點擊大圖了解美食詳情：

▼ 點擊圖片放大

外攜聖誕早午餐詳情：

菜譜請【按此】

自取及送貨服務日期：由即日至2021年1月3日 （提前48小時預訂即可）

網上預訂請【按此】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩