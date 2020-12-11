【新冠肺炎】梁子超指麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險　禁足安排並不適合

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

九龍灣麗晶花園6座出現爆發，所有D室住戶要接受檢疫。 呼吸系統專科醫生梁子超表示， 麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險，相信是與喉管有關，又認為如樓宇本身有不能移除的風險，禁足安排並不適合。

梁子超今早（11日）接受電台訪問時指， 麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險，相信是與喉管有關，現時最重要是要檢視大廈其他單位喉管的失修程度，如果有關污水渠並無U型隔氣裝置是相當危險，亦都不易處理，呼籲 現時最好用洗潔精或梘液等沖廁所，如果有U型隔氣，緊記要注滿水，不要關門開抽氣扇，以免增加感染風險 。

他指，如果發現某個座向的喉管存在嚴重問題，即使只是出現一宗確診個案，同座向的其他住戶或亦須要接受檢疫。如樓宇本身有不能移除的風險，禁足安排並不適合。他解釋， 因為大樓內正有一個不能移除的風險，無理由要求居民一定要曝露在風險當中，可能要研究擴充其他檢疫措施，又或者集體分組隔離方式處理。

他續指，本港源頭不明個案數量多，引致很多爆發，加上不少多層住宅的喉管失修，一旦出現病毒傳播，會容易造成蔓延，呼籲 市民 減少跨家庭聚會，否則情況再持續兩、三星期，疫情可能會失控。

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記者：郭詩詩