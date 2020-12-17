在港預早開立內地賬戶 大灣區吃喝玩樂更盡興

大灣區交通配套日趨完善之下，區內一小時生活圈已近在咫尺，相信香港人前往大灣區各城市消費會更為頻密。事實上，香港人向來喜愛在周末北上消費，皆因大灣區內地9個城市的美食多羅羅，消費選擇又多，而且消費指數較香港低，是吃喝玩樂的好選擇。

雖然在疫情下，香港人現時消費習慣以網上購物為主，但要日後盡情享受北上遊玩的樂趣，目前也是時候先做好準備。以往，港人會事先兌換人民幣，帶備現金過關北上消費，一旦兌換不足或使多了，就要周圍搵櫃員機提款，當中可能要額外支付境外提款手續費。幸好，自中銀香港推出一系列大灣區綜合理財方案，例如大灣區「開戶易」服務及跨境電子錢包BoC Pay等，立即解決不少港人出遊大灣區消費的煩惱。

「開戶易」服務 提升大灣區消費體驗

今年內地與香港受到疫情影響，為了讓港人更容易開立內地銀行賬戶*，中銀香港自11月9日起便推出可讓客戶以香港手機號碼申請「開戶易」服務，方便客戶綁定內地主流手機電子支付應用程式，處理日常內地支付、繳費、匯款、賬戶管理等事務。

此外，配合「開戶易」服務，中銀香港亦推出了手續費全免的手機銀行「開戶易匯款」服務，方便客戶隨時匯款至其內地賬戶，為電子錢包增值，並可按自己的生活及使用習慣，設定週期匯出指定金額，不用怕會錯過賬單的繳付期限，完全滿足客戶生活上的支付需要。

*註：內地銀行賬戶服務由中國銀行提供

▲ 「開戶易」服務可綁定內地主流手機電子支付應用程式，處理日常內地支付、繳費、匯款、賬戶管理等事務。

大灣區「開戶易」服務受條款及細則約束，詳情請參閱相關宣傳品或向中銀香港職員查詢。

了解更多大灣區「開戶易」服務，可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/crossborder/personal/newattestationservice.html

港人北上吃喝玩樂，親身感受大灣區餐飲、零售等行業的興盛，其實除此之外，亦可因應自身風險承受能力、投資取向及需要考慮進行相關跨境理財安排。雖然目前「開戶易」服務未能提供內地投資功能，但隨着今年11月25日公佈的《施政報告》中第7及第43條指出，政府表示將加快落實「跨境理財通」的實施，中銀香港亦會配合跨境理財通政策的出台，推出相關的服務，全力支援推動大灣區金融市場互聯互通。

中銀香港亦早已配合大灣區發展而推出粵港澳大灣區金融服務，便利港人在大灣區內的生活所需。詳情可瀏覽：https://www.bochk.com/tc/crossborder/personal/greaterbayarea.html

如欲了解更多大灣區或「跨境理財通」相關內容，請按此。

免責聲明：投資涉及風險。上述產品、服務受有關條款及細則約束，以上資料僅供參考，並不構成出售或邀請認購任何產品、服務的要約；亦不構成中銀香港向內地公眾積極推廣其“跨境理財通”服務。

（資料由客戶提供）