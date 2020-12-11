公開大學宣布將改名為「香港都會大學」　反映活力及包容不同學科

▲ 香港公開大學即將重新命名。（資料圖片）

香港公開大學今年8月公開徵集大學新名稱的建議，共收到逾1,100個建議。公大校長黃玉山今日（11日）宣布，校董會決定更改校名為「香港都會大學」，待立法會審批後採用，預計需時數月至一年。

黃玉山表示，大學收集到逾1,100個建議，49%來自公眾，其次有26%來自學生，撇除相同的建議，有約500、600個不同名稱，包括「獅子山大學」、「香港東方大學」、「創意大學」及「香港紫荊大學」等。

黃玉山指，由校董會成員及師生代表等組成的大學重新命名評選委員會，經過多次討論及3輪篩選，選出最後3強，經諮詢語言專家意見認為當中沒有語病，再推薦給校董會。

黃玉山：「都會大學」反映大學活力 與城市大學意思相近但字眼不同

最終校董會於昨日會議上，一致決定採用「香港都會大學」，英文名為「Hong Kong Metropolitan University」，今日召開記者會宣布新校名。黃玉山說，目前未就新校名簡稱進行正式討論，但預計英文簡稱會是「HKMU」，校方亦計劃稍後公開徵集新校徽設計。

黃玉山解釋，「都會」一詞反映香港是世界大都會，符合多元、充滿活力及進取的大學目標；新名稱涵蓋面廣闊，可包容大學現有的不同學科，反映公大為綜合性大學，非純文科或理科大學；新校名亦予人感覺大學的教育研究能跟上時代發展；新名稱在學術上較中性，大學未來發展亦不會受校名限制。

被問到會否與香港城市大學的名稱相似，黃玉山指校方亦有考慮過，認為兩者「意思上可能有啲相近」，但字眼完全不同。

黃玉山指，大學於31年前成立時舉辦遙距課程，主要收錄兼讀制學生，其後重心已轉為全日制課程，但「公開大學」之名仍會引起公眾誤解只辦遙距課程，兩年前已計劃改名。他說，更改校名後，大學將會繼續舉辦遙距課程，但因應社會發展需求減少，課程數量會相對減少。

公開大學宣布公開徵集新校名建議時，一度引起網上熱議，有網民提議改為「何文田大學」及「香城大學」等，詳情即看【下一頁】

有待立法會通過修例 料需時數月至一年

至於新校名將於何時採用，黃玉山指，大學重新命名須待立法會通過修改《香港公開大學條例》，據校方與相關政府部門討論，預料需時數個月至一年。

黃玉山說，新校名正式採用後，新的畢業證書將印有新校名，校日亦可申請領取印有新校名的畢業證書。大學亦將設1至2年過渡期，屆時卡片等資料將同時印有新舊校名。

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記者：馮琪雅