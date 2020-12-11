【奪命意外】24歲女子浸浴邊玩手機邊充電　iPhone跌落水釀禍觸電亡【附安全充電貼士】

▲ 一名女子浸浴時邊玩手機邊充電，惟手機掉進水裡，導致觸電身亡。

邊玩手機邊充電易生意外，機不離手的人士要特別留意。俄羅斯一名24歲女子在家中浸浴時，邊玩手機邊充電，惟不慎讓手機掉進水裡，結果觸電身亡。

據《每日郵報》報道，該名24歲女子Olesya Semenova與室友居於俄羅斯的阿爾漢格爾斯克 (Arkhangelsk)。事發當日，室友發現她倒斃在浴缸中，當時浴缸有一部正在充電的iPhone。「我尖叫，搖晃著她，但她面色蒼白，沒有呼吸，沒有任何生命跡象。」

室友見對方毫無反應，感到非常害怕，並說當觸碰對方身體時，自己也觸電。醫護人員證實，Olesya Semenova在浴缸中死亡，當時她的iPhone 8 正在充電。據指，死者一年前曾上載自己浸浴的自拍影片。意外發生後，俄羅斯聯邦緊急情況部發出警告，提醒民眾充電中的手機碰到水時，容易引發觸電情況。

安全充電秘訣

手機充電時除了要避免沾水，還要注意甚麼？港人有時逼不得已要連接「尿袋」充電，TOPick曾訪問前理工大學電力電子研究中心專家周海林博士，他表示要安全充電，避免爆炸，需留意以下3點：

1. 要經常使用

周海林指，「尿袋」要經常使用，其壽命才會長久。如充電後不使用反而會減低充電池壽命。「如果一直只使用某部分化學物料，其他部分就不活躍，續航力愈來愈短，壽命亦更短。」

2. 少於 10% 電量才充電

「尿袋」經常充電會影響壽命，建議電池剩餘少於 10%電量才是充電最佳時機。

3. 小心誤買假貨

假貨出事機會明顯更高，市面上亦有不少小米流動充電器的假貨。不想誤買冒牌貨，可參考香港海關之前提出三招教你分真假：

正版「尿袋」打開時，充電指示燈內裏的LED燈孔內透出白色遮光紙，顯示燈光均勻，但冒牌貨沒有遮光紙，故LED燈直射而出，燈光不均。

正版貨的品牌字樣較啞色，冒牌貨則較鮮色。

正版出產容量為5200、10400和16000mAh，但冒牌則另有8800和20800mAh。

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責任編輯：羅嘉欣