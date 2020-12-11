【美容陷阱】人妻10年豪花177萬美容美髮　長期儲值欠債82萬老公怒提離婚

▲ 人妻10年間豪花了177萬美容美髮，丈夫被瞞怒提離婚。

不少女士都愛光顧美容、美髮店，不過要小心消費陷阱。浙江杭州一名人妻，自2011年起在一間美髮店消費了150萬人民幣（約177萬港元），害家裡欠債70萬人民幣（約82萬港元）。丈夫發現後，氣得要求離婚，人妻才感後悔，透過媒體向美髮店追討部分款項，更當眾毆打負責人。

趙姓人妻近日向中國電視節目《1818黃金眼》投訴，指自己從2011年起在一間美髮店消費，直至近日家裡欠債，丈夫要求她統計在美髮店10年的消費總額，沒想到竟消費了150萬人民幣，即平均每年都消費15萬。

▲ 趙姓人妻表示，自己在10年間花了177萬在一間美容美髮店。（影片截圖）

丈夫要求離婚

丈夫聽後感到非常憤怒，不斷責罵她，甚至要求離婚。節目主持聽到金額也大吃一驚，認為150萬元都能自己開一間美髮店了。趙女也承認金額太過誇張，

這10年來一點感覺都沒有，帳單算出來才心裡覺得難過，感到有點不對勁。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

趙女表示，這些年美髮店曾要求她儲值，甚至有強買強賣、欺詐的行為，買過全身美容、刮痧、經絡推拿，甚麼都有。

丈夫則表示，妻子常光顧美髮店，他不時提醒妻子，消費要向他報備，但妻子卻從來不說，直至近日家裡欠債，隱瞞不下去，他才終於知道如此龐大的消費額，現時還欠債70多萬。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

到美髮店要求退款

在節目中，趙女、丈夫及節目主持到美髮店，負責人受訪時表示，還沒有消費的儲值金額，只要客戶要求退款，他們都願意退，但他們的店在去年8月才開，並承接了上一間店的客戶，因此不清楚趙女過去數年的消費帳目。

聽到負責人的解釋後，趙女氣上心頭，情緒失控地連揮數拳，

我要不要打你一拳？你敢說這麼沒良心的話！

節目主持人連忙阻攔，而丈夫則站在一旁，默不作聲。負責人被打後蹲在地上報警，警方到場後，雙方衝突暫時平息。當地工商部門正在調查相關事件，預計一周內會調解，若調解不成，建議趙女透過法律處理。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳