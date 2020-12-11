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【疫市裁員】香格里拉集團稱精簡部分團隊　消息：或裁本地員工約百人

社會 11:49 2020/12/11

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香格里拉集團擬裁員本地約百名員工。（資料圖片）

本地疫情持續，酒店及旅遊業經營環境受影響。香港酒店工會昨晚（10日）於社交網站帖文稱，據香格里拉酒店集團同業消息，旗下4間酒店將裁員約100人，當中九龍香格里拉營業部各職級共裁減11人，包括九格及今旅酒店總經理。另外又透露，嘉里酒店將會成為政府指定隔離酒店。

香港酒店工會主席徐考澧今（11日）稱，消息稱香格里拉集團主要裁走高層管理人員，包括酒店總經理、餐飲部高層，以及工程、會計、人力資源等部門職員。他稱香格里拉集團是本地酒店龍頭，憂慮其他酒店或仿傚精簡人手，跟風裁員。

他促請政府在經濟低迷期間，向受影響行業提供失業援助金，協助失業人士渡過難關。他稱正密切關注裁員事宜，若有勞工法例及遣散費相關問題，同業可聯絡工會求助。

香港香格里拉酒店發言人表示，疫情肆虐全球，嚴重影響業務。公司自疫情初期，已採取成本管理措施，削减可控成本，減輕財務影響。可是疫情持續，旅遊業及公司營商環境嚴重受壓，集團要進行架構重組，精簡部分團隊，提升運營效率。

發言人稱，本地酒店團隊今個月將調整人員編制，受影響人數暫未能透露，但受影響員工將獲薪酬補償，亦會於離職方案獲就業諮詢及適切協助。

至於嘉里酒店會否改作指定隔離酒店，發言人指政府稍後將公布細節，目前無額外詳情提供。

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記者：吳卓峰

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