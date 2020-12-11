【噁心教練】無打掃乾淨廁所被罰廁所水洗臉　教練警告學生：再犯就讓你喝

▲ 有內地跆拳道教練體罰學生以廁所水洗臉。

在現今社會，仍有不少人相信體罰能讓孩子記得教訓。遼寧一名跆拳道教練日前被爆出，因不滿學生沒有打掃乾淨廁所，要求學生以廁所水洗臉，更揚言學生再犯錯，下次便要喝下廁所水。

綜合內地媒體報道，近日一名學生家長爆料，指遼寧錦州市一間訓練中心的跆拳道教練因不滿學生沒有打掃乾淨廁所，體罰學生以廁所水洗臉，及後更威脅學生，

再犯錯我就讓你喝馬桶裡的水。

▲ 不論男生女生均需以廁所水洗臉。（影片截圖）

胡亂收取學生高額費用

從影片中可見，不論男生女生均一個接著一個排隊，蹲在廁所前，以手撈起蹲式馬桶中的水，再使勁地洗臉，沒有作出任何反抗。家長更表示該教育機構不但體罰學生，教練更向學生收取高達1000元人民幣（1,182港幣）的罰款，

其他教育機構有人打掃衛生，但這間沒有，全部都是孩子，即使裝修工作均交由較年長的學生負責。大隊員罰1000元，年齡較少的一人罰500元。

錦州體育運動訓練管理中心回應指，相關網傳影片拍攝於2018年底，涉事戴姓教練今年1月已被停職。

網民狠批：太過分了！

網民看畢影片均批評教練過分，「他自己怎麼不拿便池水洗臉？」、「搞清楚，我是花錢讓我孩子來讀書的，就這樣對待顧客」及「太過分了，不說多的，抓緊去關幾天讓他用洗腳水洗臉試試」。不過，也有網民認為學生不應只聽從老師或教練的指示，「發現有問題就趕緊跑，不能順從。」

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責任編輯：王明芳