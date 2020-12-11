【安心出行】最新錄36萬下載量　APP引入3項新功能方便用家

▲ 政府稱安心出行APP已錄逾36萬下載量。（資料圖片）

政府資訊科技總監辦公室今日（11日）公布，安心出行app已更新功能，增加自動「離開」、簡化轉換場所步驟及新增查閱個人出行記錄，盼讓公眾有更佳體驗。政府稱，程式最新下載量錄36萬次，目前已有超過6.3萬個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約5萬個；全港約1.8萬輛的士可直接使用。



三項新功能包括：

自動「離開」：新增自動「離開」功能，在預先設定的時間後自動離開

簡化轉換場所步驟：用戶掃描場所二維碼後，轉場時無須先按「離開」鍵，可直接掃描另一場所二維碼

查閱個人出行記錄：在程式中加入出行記錄，方便用戶查看

資科辦發言人說，香港疫情嚴峻，希望所有市民同心抗疫。政府會繼續與不同業界溝通及繼續努力向公眾解說，鼓勵更多場所張貼「安心出行」的場所二維碼，並呼籲市民在有需要外出時，使用「安心出行」流動應用程式作記錄，讓他們得悉感染風險，令接觸追蹤更為有效，以助減低病毒擴散的風險。



資科辦早前已減少「安心出行」流動應用程式所需權限，包括統一使用電話內置記憶體儲存數據，以免除USB及相片儲存權限的需要，同時改為直接使用手機上任何可用之網絡連線，以取消檢查Wi-Fi連接的權限。發言人重申，「安心出行」流動應用程式需要的權限目的只是令應用程式暢順運作，程式沒有追蹤功能，出行記錄只會加密存放於用戶自己的手機，不會備存在任何政府或其他系統內，並會在31天後自動刪除。

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記者：吳卓峰