【家庭悲劇】不滿7周大兒子哭鬧聲阻打機　23歲狠父猛摔初生B頭部重創慘死

▲ 澳洲一名23歲爸爸不滿7周大兒子的哭聲阻礙他打機，因而將初生兒子狠摔致死。

父母理應保護孩子，可是澳洲卻有一名23歲爸爸，不滿僅7周大兒子的哭鬧聲阻礙他打機，因而將初生兒子猛力搖晃、狠摔落地，導致男嬰頭部重創慘死。爸爸被控殺害兒童罪，他將面臨20年監禁。

據澳洲《ABC新聞》（ABC News）報道，23歲的Joseph McDonald是年輕鋸木廠工人，一直有沉迷打機的惡習。事發於去年10月，他與53日大的兒子Lucas McDonald在家中休息室獨處，男嬰的媽媽Samantha Duckmanton聽到兒子嘶啞的哭聲時，她詢問Joseph發生甚麼事，當時Joseph只告訴她，他正用包巾包裹兒子，才令他發出哭聲。

▲ 23歲的Joseph McDonald長期沉迷打機。（影片截圖）

虐兒後繼續打機 一度逃亡

事實上，Joseph因不滿兒子的哭鬧聲阻礙他打機，因而對Lucas施暴，大力搖晃他的身體及頭部，再將他放到嬰兒搖籃。Lucas受傷後漸漸惡化，但Joseph只是若無其事地打機，並用腳踩著搖籃來搖晃兒子，之後打機至睡著了。

翌日Samantha發現Lucas不尋常，於是帶他到醫院求醫，醫生檢查後發現他腦出血，他最終不幸離世。在Lucas去世的第二天，院方人員與Joseph及Samantha會面，表示懷疑Lucas受傷並非偶然，Samantha再次質問Joseph，到底她聽到兒子哭聲時發生了甚麼事。

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Joseph卻逃離醫院，一度在墨爾本東南部諾丁山（Notting Hill）一個馬棚裡躲藏，其後才向警方自首。

調查顯示Lucas身上被鈍器創傷，檢察官指出「可能是直接撞擊Lucas頭部或將他的頭部撞向其他東西」，認為Joseph對兒子施虐，造成他嚴重傷害，最終頭部重創致死。Joseph承認曾猛力搖晃兒子的身體及頭部，並將他摔落地。

母痛失兒子︰殺嬰犯不配叫爸爸

法院文件顯示，Joseph有情緒問題，容易發怒，而且曾吸毒及沉迷打機。Joseph被控殺害兒童罪，他於早前已認罪，上周五（4日）在澳洲維多利亞州最高法院進行宣判前的聆訊，面臨最高20年監禁。

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Joseph的律師表示，他對自己的所作所為深感悔疚，願意為所做的一切接受懲罰，而他沒試圖將責任歸咎於他人，認罪是避免家人在法庭上再次憶起這次痛苦的經歷。

Samantha在事發後已離開Joseph，痛失Lucas令她感到心如刀割，她受訪時說︰

當時我就在隔壁，如果我讓他（Joseph）洗碗，然後由我照顧孩子，Lucas今天還活著。

因為她信任Joseph，才讓他照顧孩子，她怨恨自己無法保護兒子，並批評Joseph是一個膽小鬼，指這個殺嬰犯不配叫爸爸，作為父親卻沒保護兒子，反加害於他。

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責任編輯︰王明芳