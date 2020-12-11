【隨地小便】的士司機趁紅燈開門就地小便　網民揶揄：好專業時間掌握啱啱好

▲ 一名的士司機疑趁等綠燈期間，開門下車就地小便。

職業司機工作時人有三急又找不廁所，的確很辛苦。近日網上傳出一段車cam（行車紀錄儀）拍攝到，一名的士司機在紅磡趁紅燈，開門下車，站在車門旁邊，但的士駛走後，馬路卻留有一灘水漬，令網民懷疑該名司機趁等綠燈期間就地小便。

有網民把影片上載至facebook群組「馬路的事討論區」，影片顯示的時間為上周一（1日）上午約9時52分，當時是紅燈，該名的士司機打開車門，站在車門旁邊約有1分鐘。轉綠燈後，司機隨即上車，駕車離開，惟地上卻有一灘水漬，令人懷疑他下車是在小便。

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有網民指出，該名司機在「好專業，時間掌握到啱啱好」，也有人形容他是慣犯。另有人批評個人衞生習慣很差，甚至有人擔心有播毒風險。

不過，亦有表示明白職業司機工作的辛酸，可能也是逼不得已，但這次卻不值得幫他，因附近就有廁所：「其實條路前面轉左就係和黃公園，對面亦都有個商場，根本有大量洗手間喺三十秒之內就可以到達。」

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責任編輯：羅嘉欣