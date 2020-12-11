【超高齡產婦】女兒意外亡6旬媽拼命誕孖女彌補　10年後剖白「沒氣力養」共聘60保母照顧

▲ 現年70歲的盛海琳剖白10年來的家庭生活，坦言再選一次會「三思而後行」。

媽媽晚年失去孩子，難免感到孤寂，內地有6旬醫生媽媽卻選擇再誕兒彌補遺憾，惟10年後她深切反思。2009年，獨生女因意外身亡，翌年她決定透過人工受孕早產誕下一對孖女，由於養兒開支大，老公亦不幸中風，她要擔起頭家四出賺錢，10年來先後聘請過60個保母幫忙照顧家庭。

現年70歲的「超高齡產婦」盛海琳上月接受《澎湃新聞》訪問，談及10年來的湊女生活。她解釋再冒險誕女的決定，緣於2009年正月，其29歲的女兒婷婷和女婿在家煤氣中毒意外去世，令盛海琳大受打擊，她原本準備退休抱孫，可惜一切已成泡影，對人生失去興趣。

▲ 盛海琳的晚年需要撫養年幼孖女健康成長。（微博圖片）

她渴望再有孩子彌補缺憾，曾哀求親友們生孩子，再過繼給她，遭到拒絕。她又託醫生朋友留意有沒有棄嬰、致電孤兒院查詢，甚至想起汶川地震或有父母雙亡的孩子，但都獲回覆早已全被領養走，只餘下嚴重殘疾的孩子，但丈夫認為太大負擔而不准領養回家。

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四出賺錢養家 湊女交託保母

盛海琳大膽決定自己生，當時她已經屆60歲高齡，但她認為自己從醫有優勢，決定做試管嬰兒。2010年，她早產剖腹誕下雙胞胎女兒，取名智智和慧慧。

由照顧早產兒開始，她發覺開支巨大，之後她走遍全國開醫學講座，每場收入數千元人民幣，所賺到的錢用來聘保母照顧孩子，並請補習老師教女。

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丈夫中風 先後請60保母照顧

至2016年初，盛海琳的丈夫吳先生不幸中風，自此行動不便，令養家的重擔全落在盛海琳身上。她需要同時間請3個保母，一個照顧病人，一個湊小孩，一個煮飯、做家務。10年來，盛海琳先後請過60多個保母，她揚言自己可以出書講「保母經」。

▲ 盛海琳坦言這十年過得不容易，讓她再選一次，必定會三思而後行。（影片截圖）

已沒氣力照顧及教育小孩

不過，有專家曾建議她，應好好陪伴孩子成長，但她反問︰「我知道陪伴重要，但我沒有錢怎去養活她們？怎麼請保母？」盛海琳坦言，自己一把年紀已沒氣力湊小孩，也難以教育孩子，

我帶不動，之前做試管，我吃藥、開刀、全麻（醉），現在腿還浮腫乏力。我只能把照顧孩子的任務，交給懂得照顧的人，我也只能請懂得教育的人，這一切都需要錢。

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3歲請補習老師 多上興趣班學自立

盛海琳在孖女3歲起請補習老師上門，例如一堂英語課要400元人民幣（約474港元）；她又送孖女上多個興趣班，包括繪畫、芭蕾舞等，希望她們豐富人生，自立自強。女兒曾哭訴希望媽媽能多陪伴，但她向孩子解釋要賺錢養她們，後來她們也明白媽媽苦況。

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盛海琳感慨自己近年老得太快，像換了另一個人。幸好孖女聽教聽話，雖然同學的父母都很年輕，甚至同學的祖父母也年輕過自己媽媽，但孖女沒有介懷，還讚揚媽媽仍很漂亮，令盛海琳非常感動。

女兒盼20歲早婚讓父母見證

如今孖女已經10歲，即將進入青春期。大孖智智說，希望20歲就結婚，讓爸爸媽媽能及早見證，令盛海琳既心酸又滿足。不過，她坦言如果她早知有這些經歷，時光倒流讓她再選擇一次，「我會三思而後行。」

盛海琳已放下了失去大女的傷痛，很少再夢見她。當孖女漸漸成長，她發覺智智長得像婷婷，慧慧長得像女婿，她相信人有靈魂，就像大女和女婿以這樣的方式，重回她生命裡。

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責任編輯︰林綺玲