【酒店外賣】JW萬豪佳節美饌外賣低至8折  在家歎響螺燉花膠蠔皇扣吉品鮑魚【內附連結】

▲ 萬豪金殿傳承經典的傳統粵菜及結合創新元素，有不少滋補湯品。(酒店提供)

香港JW萬豪酒店的萬豪金殿中菜、JW咖啡室及Dolce 88即日起推出各式外賣菜式和套餐，低至8折價惠。詳情如下：

萬豪金殿

萬豪金殿傳承經典的傳統粵菜及結合創新元素，有不少湯品，矜貴花膠、鮑魚、海參、龍蝦等炮製的精緻菜式，推介菜式包括天籽蘭花響螺燉花膠、蠔皇扣三十頭皇冠吉品鮑魚、茶燻黑糖豉油平原雞及松茸菜膽炒龍蝦球。所有外賣可享8折優惠，按此預訂。

此外，中式套餐外賣亦每天供應，由$2,000元起（供4至6位用），包括頭盤、湯品、自選菜式及甜品。

▲ 香港JW萬豪酒店推出冬日外賣，各式佳節美饌低至8折價惠。(酒店提供)

JW咖啡室

JW咖啡室呈獻包羅萬有的國際美饌外賣，是慶祝佳節的不二之選，最受歡迎的菜式包括JW牛肉芝士煙肉漢堡、炭燒美國安格斯肉眼扒、海南雞飯及印尼炒飯等。

另備招牌聖誕節美食以供選購，包括香烤火雞、蜜餞火腿伴自家製配菜，並奉送核桃、蘋果或南瓜餡批一個。所有外賣可享8折優惠、按此預訂。但聖誕火雞及蜜餞火腿則不設折扣優惠，按此預訂。

▲ JW咖啡室有齊國際美饌外賣，如炭燒美國安格斯肉眼扒。(酒店提供)

Dolce 88

Dolce 88亦為一眾上班人士及休閒一族提供外賣午餐選擇，種類繁多，包括新鮮焗製的番茄芝士薄餅、鹽醃牛腩三文治、意大利肉醬麵及蘑菇湯等，供應時段至每日下午3時。所有外賣可享9折優惠，按此預訂。

查詢：2810 8366

記者：郭秀芳