【東張西望】直擊公屋走廊變流動豬肉檔　美孚新邨被無牌小販包圍

▲ 公屋走廊變流動豬肉檔，私人屋苑被無牌街市包圍衛生情況欠佳。

疫情之下，大眾對衛生的要求都有所提升，但TVB節目《東張西望》揭發不論公屋及私人屋苑，都有人非法售賣肉類、海鮮及蔬果，不但衛生情況欠佳，更大大影響居民。

公屋走廊非法賣肉

早前播出的《東張西望》提到，有人利用公屋走廊非法售賣肉類與海鮮。由照片可見，檔主直接在地面鋪上膠紙，將肉類放在地上售賣，更有不同菜刀，準備即場砍開出售。有讀者報料涉事公屋為海盈邨，邨內有人在網上群組推銷團購，宣稱可以訂購從內地寄來的新鮮豬肉，更附有價目表。

他們已違反《食物業規例》第132X章禁止在住用處所內配製食物，以及沒有新鮮糧食牌照。涉事人士也涉嫌濫用公屋，違反租約，房屋署可以即時終止租約。

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私人屋苑變街市圍城

在私人屋苑，亦有過多無牌街市的問題。由於疫情關係，不少零售店都無奈結業，美孚新邨大量地舖都變成小型街市，充滿濕貨攤檔，屋苑第一期差不多有9成地舖變了街市。在第一至三期內，有約30間店賣濕貨，賣蔬果的就佔了三分之二，衛生環境惡劣。

他們的貨物隨處亂放，令到居民無路可走。居民上下班的必經之路被放置大量貨品，需要左閃右避才能行過。到了晚上，紙箱、發泡膠箱的數量更堆到比人更高。由大廈門口走出去，不用2米就有發泡膠陣。菜檔更導致通道地面濕滑，路人步步為營，又傳來陣陣惡臭，有居民表示有時收工回家會看到有老鼠跑來跑去。

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有居民表示，菜檔會用擴音器大聲叫嚷，影響樓上的居民，令小朋友都沒辦法做功課，晚上亦會有發泡膠及尾板起落的聲音。甚至有居民發現菜檔無牌賣雞，將冰鮮家禽套上膠袋擺賣。居民指家禽帶有血水，亦沒有冷藏櫃雪藏，只是下面墊著少許冰塊。包裝上沒有標註產地，就只有一個透明膠袋裝起，容易滋生細菌。

檔主接受訪問時，直言仍在申請商業牌照。當主持人問檔主菜從哪裡來，他又支吾以對，只是指由正常渠道運輸而來。美孚新邨已有50年歷史，由於當時沒有訂立完善的屋苑守則去規管商鋪的經營種類，造成現時的亂象。

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責任編輯：陳珈希