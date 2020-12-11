【神力女童】訓練2年舉重即變「世上最強壯」　7歲神力女童能舉起80公斤槓鈴【有片】

▲ 7歲神力女童能舉起80公斤槓鈴。

身型嬌小的7歲女童，居然舉得起80公斤的槓鈴！7歲的Rory van Ulft雖然只有120cm高，但自5歲開始練習舉重的她，訓練短短2年就能舉得起80公斤槓鈴，成為美國11歲以下和13歲以下青少年舉重比賽30公斤級的全國冠軍，是史上最年輕的冠軍。

據《每日郵報》報道，Rory van Ulft因為加拿大沒有青少年舉重比賽，所以選擇到美國參賽，結果不負眾望一舉奪冠。

Rory本來是名體操運動員，每星期花9小時練體操，舉重只有4小時。只是短短訓練2年，Rory就能抓舉32公斤、挺舉42公斤、蹲舉32公斤、硬舉80公斤。

我喜歡挑戰新舉重紀錄，我為自己感到驕傲。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5 ▲ Rory只練習了2年舉重。 ▲ Rory只練習了2年舉重。

Rory表示自己很喜歡逐步變強壯的過程，因為強壯可讓她做任何事都做得更好。

我不會想已經發生的事和猜測將來的事，我只會清醒頭腦，然後去做。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Rory的父母強調，Rory的安全是重中之重，訓練時有舉重教練、體操教練、運動醫學兒科醫生來指導她。而且，Rory沒有參加奧運的想法，因為實在太年輕了。Rory也指：「那些事對我完全不重要。」

不過，比起舉重其實Rory更喜歡體操。她曾在取得平衡木銅牌時告訴父母：「我更喜歡體操，因為體操不需要舉起任何東西。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：羅嘉欣