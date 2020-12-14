【香港愛情故事】王敏奕婚後更能專注事業　幸福人妻Venus：大家都願意付出及配合

▲ 王敏奕與老公曾國祥於去年結婚，非常幸福。

王敏奕今年除加盟星夢娛樂成為歌手外，亦相隔6年前的《女人俱樂部》段再參演TVB劇集《香港愛情故事》。

王敏奕在《香港愛情故事》飾演的攝影師Shay，與家人感情冷淡，連對待愛情上遇見的男人全都是過客，直至遇上紀家希（謝東閔飾）。

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▲ 王敏奕在新劇《香港愛情故事》與謝東閔有感情線。（陳家瑩攝）

王敏奕重視感情溝通

王敏奕（Venus）指Shay的感情觀其實很簡單：「她是個當所有人都是過客的人，覺得對便互相取暖，到有複雜的情感是因為遇上紀家希，她便知道原來想要也不一定會得到，兩個人便會慢慢了解彼此軟弱的內心世界。」

Shay在戲中與不少男生是SP（性伴侶），但Venus就與這樣快速的關係完全相反：「我是個很需要愛的人，要花時間去感受與溝通，因為了解與認識一個人是很美好的事。而且我喜歡浪漫，所以凡事都要慢慢來。」

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▲ Shay與家希一樣有脆弱的內心。（劇照）

讚老公細心又浪漫

Venus於去年結束愛情長跑，與拍拖6年的曾國祥（Derek）結婚，踏入人生新階段。

她分享夫妻的日常：「本身也是很會主動製造浪漫氛圍的人，比如我會下廚。因為我們很忙，但大家都願意付出及配合，這樣簡單彼此都已經很開心。」

▲ 王敏奕與老公曾國祥於去年結婚。（Instagram圖片）

她亦笑指丈夫也很浪漫：「我是1月1日生日，但適逢元旦，覺得大家都要慶祝新年，便不會強求也不好意思要別人與我慶生，自小鑽牛角尖覺得大家都勉強是與我慶生。但直至遇上他，每年都留下那天與我慶祝，試過與我身邊的人一起製造驚喜生日派對，令我覺得人活到這年紀仍有人認真為我，是很窩心的事。」

她也大讚老公細心孝順：「他是我選擇的家人，而他確實做到家人要做的事。他很錫我的家人，我做不到的事他會代我去做，好像年初我在工作，他便一個人帶我最小的弟弟去滑雪，一個大男人湊一個小朋友，我覺得是家人才願意去做，很Sweet。」

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婚後生活踏實更專注事業

Venus結婚一年，生活幸福甜蜜。而在單親家庭成長的她，雖然年少時已要工作幫補生計，以及與照顧年幼的弟弟，但亦未有影響她對結婚的想法：「我想我是比他更需要婚姻，因為我對家庭有憧憬，我會想像婚後的生活是怎樣，會很浪漫的嗎？」

她續指，其實婚前婚後並沒太大改變：「結後發現原來是在做一樣的事，婚前做的婚後也會做。最多的改變是心態，畢竟婚前也會有缺乏安全感的時候，即使多忙也抽空見面維繫關係，但婚後即使有些事做不了也覺得人生那麼長，根本不用急，可以下次才做，但雙方都不能覺得是老奉，仍是要珍惜。」

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▲ 王敏奕雖然在單親家庭成長，但對婚姻仍有憧憬。（陳家瑩攝）

婚姻亦讓Venus感到踏實，反而更多了時間發展事業：「拍拖時分開住，有時間便想見面，結婚後一起生活，更多了時間去想工作的事。」

故此，Venus也於今年加盟星夢，開拓歌手市場，向歌影視三棲藝人進發。

曾為劇集及電影唱主題曲的她坦言過往嘗試不夠喉，很期待有一首完整屬於自己的歌曲，所以推出唱片亦在工作的計劃之中。

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服裝：THE KOOPLES

記者：陳家瑩