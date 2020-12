【最強媽媽】罕病女兒曾被斷言撐不過兩歲　鍾麗淇母女戰勝命運跨過10年難關

▲ 鍾麗淇一家為長女慶祝十歲生日。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇(Margaret),2010年與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚,先後誕下兩女,長女Isabella因患有罕見基因病,手腳軟弱無力、發展遲緩,更一度被斷言不能走路,鍾麗淇堅強地照顧女兒,共度不少難關,日前一家為愛女興高采烈為Isabella慶祝十歲生日。

「最強媽媽」鍾麗淇在IG分享一家為長女Isabella慶祝10歲生日的相片,因應疫情,一家四口沒出外慶生,改而在家中開派對。

從分享相片可見,鍾麗淇跟丈夫及幼女Michela,一起陪壽星女Isabella切蛋糕,鍾麗淇又向愛女吻賀,她又分享短片,鍾麗淇手抱Isabella在客廳跳舞,妹妹則在旁伴舞,相信是由爸爸負責拍片。

Isabella進入雙位歲數,鍾麗淇亦感恩留言:「Happy 10th birthday my Bella Isabella!!!! Your smile's and giggles have made my heart over flow with so so much love love love...🥰🥰🥰. A beautiful day..」

她的大意是:「你的笑臉和笑聲讓我的心充滿着愛和美好的一天。」梁靖琪、陳伶俐、陳凱琳等圈中媽媽都有留言祝福。

女兒曾被斷言不能走路

鍾麗淇大女Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」(Wolf-Hirschhorn Syndrome),當時醫生指鍾麗淇女兒或撐不過兩歲生日。

Margaret從沒放棄,以積極心態陪伴女兒對抗病魔。幸經全家人悉心照顧,堅強的Isabella戰勝命運,今年已經9歲,她不只突破醫生預測,更獲心儀特殊學校取錄。

而今年10月,鍾麗淇亦在社交平台分享大女學行的短片,稱女兒為「戰士小公主」,女兒的努力令她非常感恩。