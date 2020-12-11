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【最強媽媽】罕病女兒曾被斷言撐不過兩歲　鍾麗淇母女戰勝命運跨過10年難關

育兒經 13:51 2020/12/11

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

鍾麗淇一家為長女慶祝十歲生日。

藝人兼瑜珈導師鍾麗淇（Margaret），2010年與中意混血圈外人Nardone Ruggero結婚，先後誕下兩女，長女Isabella因患有罕見基因病，手腳軟弱無力、發展遲緩，更一度被斷言不能走路，鍾麗淇堅強地照顧女兒，共度不少難關，日前一家為愛女興高采烈為Isabella慶祝十歲生日。

「最強媽媽」鍾麗淇在IG分享一家為長女Isabella慶祝10歲生日的相片，因應疫情，一家四口沒出外慶生，改而在家中開派對。

鍾麗淇為愛女慶祝十歲生日。（取自IG）

【堅強媽媽】鍾麗淇與患病女兒攜手挑戰命運　 特殊兒童家長：不需要感到自卑

從分享相片可見，鍾麗淇跟丈夫及幼女Michela，一起陪壽星女Isabella切蛋糕，鍾麗淇又向愛女吻賀，她又分享短片，鍾麗淇手抱Isabella在客廳跳舞，妹妹則在旁伴舞，相信是由爸爸負責拍片。

Isabella進入雙位歲數，鍾麗淇亦感恩留言：「Happy 10th birthday my Bella Isabella!!!! Your smile's and giggles have made my heart over flow with so so much love love love...🥰🥰🥰. A beautiful day..」

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她的大意是：「你的笑臉和笑聲讓我的心充滿着愛和美好的一天。」梁靖琪、陳伶俐、陳凱琳等圈中媽媽都有留言祝福。

女兒曾被斷言不能走路

鍾麗淇大女Isabella在6個月大時被診斷患有罕見基因病「四號染色體缺損綜合症」（Wolf-Hirschhorn Syndrome），當時醫生指鍾麗淇女兒或撐不過兩歲生日。

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Margaret從沒放棄，以積極心態陪伴女兒對抗病魔。幸經全家人悉心照顧，堅強的Isabella戰勝命運，今年已經9歲，她不只突破醫生預測，更獲心儀特殊學校取錄。

而今年10月，鍾麗淇亦在社交平台分享大女學行的短片，稱女兒為「戰士小公主」，女兒的努力令她非常感恩。

撰文 : TOPick柴犬出動

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