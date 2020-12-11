【酒店優惠】文華東方酒店推限時住宿優惠　$2,180起包雙人早晚餐+水療美容優惠+玫瑰花瓣泡泡浴套裝【附預訂詳情】

▲ 香港文華東方酒店今日（11日）起推出限時冬日住宿優惠。（圖片由酒店提供）

聖誕節假期不能外出旅行，又不能和親朋一起慶祝，不如考慮到酒店享受一下。香港文華東方酒店推出限時冬日住宿優惠，每晚2,180元起可入住豪華住宿、享用雙人早餐、雙人晚餐套餐、水療美容優惠及玫瑰花瓣泡泡浴體驗套裝。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大

限時冬日住宿優惠 每晚港幣2,180元起

文華東方酒店的限時冬日住宿優惠訂購日期由2020年12月11日至28日，適用入住日期有效至2021年1月31日 (不適用於2020年12月24日、25日及31日)。

限時優惠除豪華住宿外，客人亦可尊享每日雙人早餐、雙人晚餐套餐、水療美容優惠，以及玫瑰花瓣泡泡浴體驗套裝。凡於2020年12月20日至30日期間入住之賓客更可獲享精選葡萄酒乙瓶 (以每間客房計) 。

限時優惠將於2020年12月11日早上9時起開售，定價由每晚港幣2,180元起，另加一服務費。房價按不同入住日期及房間類別而有所調整。優惠包含以下各項精彩禮遇：

一晚市區景觀客房的豪華住宿

每日雙人早餐，可選擇於客房或 Café Causette 享用早餐套餐、或於快船廊享用自助早餐

三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房或Café Causette 享用

水療療程和私人健身課程85折優惠 (週五及週六入住之賓客)

價值港幣300元之水療美容消費額，適用於文華水療中心的水療療程、文華髮廊的理髮服務及60分鐘私人健身課程 (週日至週四入住之賓客)

玫瑰花瓣泡泡浴體驗套裝 (於提供夜床服務 turn down service 時為客人準備浴球、玫瑰花瓣、Aromatherapy Associates 沐浴油 3毫升裝及LED蠟燭兩枚)

精選葡萄酒乙瓶作佳節禮遇 (2020年12月20至30日期間入住之賓客)

預訂連結請【按此】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩