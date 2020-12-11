【女人俱樂部】曾因婚姻不愉快陷糜爛生活　江欣燕離婚自強享受自由快樂

▲ 曾歷失婚的江欣燕樂觀面對。

近日TVB深夜重播劇集《女人俱樂部》，此劇於2014年首播，為當年TVB重頭劇之一，並邀來李若彤、李麗珍、袁潔瑩、陳慧珊、葉蘊儀、張慧儀及江欣燕等演出。

《女人俱樂部》講述7位中女重新追夢的故事，戲外眾女演員也有著各自的人生歷練，當中江欣燕的情路不太順遂，年青時她曾是張衛健的初戀女友，7年前她歷婚姻失敗，跟吳積遜結束12年的婚姻。

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▲ 《女人俱樂部》近日前重播中，

與張衛健相戀5年

於劇集《女人俱樂部》內，江欣燕飾演的「羅鳳仙」因受感情創傷以致精神出現問題。現實中的的江欣燕也有著豐富的愛情經歷，幸欣欣比「羅鳳仙」堅強。

參加新秀入行的江欣燕曾跟張衛健相戀5年，而江欣燕可說是張衛健的師妹，當年張衛健與參賽者排練時認識了江欣燕，對她一見鍾情。

不過當時張衛健於TVB工作多年，事業也沒甚起色，甚至每個月經濟拮据，加上二人性格不合，因了解而分開。二人亦十分有風度，再見亦是朋友，沒有因分開而攻擊任何一方。

▲ 江欣燕跟前度張衛偉關係友好。（取自微博）

結束12年婚姻

後來江欣燕遇上吳積遜，二人並於2001年結婚，婚後兩人不時出雙入對，更曾被封為圈中恩愛夫妻。惟婚姻維持了12年，在2013年7月，江欣燕與吳積遜宣布婚姻告終。

有指兩人離婚的導火線是因為老公有外遇兼嗜賭，江欣燕當時為幫丈夫還債項，要買掉座駕來套現，不快的婚姻生活對她影響很大，她直言曾過著糜爛的生活，跟朋友飲酒兼蒲天光才回家，最終她決定結束12年的婚姻。

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▲ 2013年江欣燕跟吳積遜宣布離婚。（網上圖片）

豁達面對離婚

而江欣燕於離婚前6年也開始重返TVB拍劇，至2013年更參與演出劇集《女人俱樂部》。

回望這12年的婚姻，江欣燕認為離婚是正確的決定，她曾於媒體訪問中說過，這12年的相處裡發覺二人不太合適，而江欣燕已盡力去維繫。

以前的她覺得離婚是羞愧的事，後來發現世界不是這樣，其實不需向人家解釋自己的婚姻。

▲ 近年江欣燕多花時間跟家人相處。（取自微博）

另外，江欣燕曾接受TOPick訪問表示，享受現在的單身生活，讓她有更多時間陪伴父母和專註在興趣愛好上。

她說：「這幾年間認識了好多新朋友，但並非很深入的一段關係，我不知幾享受重回『少女時期』的生活，那種無憂無慮，不需要為對方負上很大責任，可以將全副心機放於自己身上。」

▲ 江欣燕享受跟閨蜜相聚。（取自微博）

縱然早年曾被拍到與男士約會，但江欣燕對愛情的看法改變：「最終都需要找個伴侶，但我不急，緣份到了Mr.right便會出現。就算找到了，都不會看得很重，譬如疫情下怕無法相見，有些人想著要同居，但我不會這樣想吧。」