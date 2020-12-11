【反式脂肪】政府擬修例禁食物含部分氫化油　蘋果汁增設棒曲霉素最高含量標準

▲ 政府將就《食物內有害物質規例》的建議修訂展開公眾諮詢。（曾耀輝攝）

政府建議修訂《食物內有害物質規例》（第132AF章），擬將「部分氫化油」列為食物違禁物質，亦會加強規管3類霉菌毒素，包括黃曲霉毒素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素）及棒曲霉素；亦建議訂立5類有害物質新標準，應用於調味品及嬰兒食用配方產品等。有關修例建議今日（11日）起公眾諮詢3個月，刊憲後18個月生效。

部分氫化油是工業生產反式脂肪酸的主要來源，常見於人造牛油、酥皮、餅乾、蛋糕等食品，進食部分氫化油會增加血液內壞膽固醇及減少好膽固醇，提高患冠心病風險。世衞於2018年提出目標在2023年前禁止食物含部分氫化油，而美國、加拿大、泰國及新加坡已相繼已實施相關政策。

港府今日（11日）提出修例，禁止售賣含有部分氫化油的任何食品以及禁止輸入含有部分氫化油的任何食用油脂。若預先包裝食物含有氫化油，則必須在配料表列出含「氫化油」又或在所含油脂的名稱前加上「氫化」兩字。

食安中心今年亦發現6宗涉及海外及本地蘋果汁含大量棒曲霉素的事故，建議新增相關標準，所有蘋果汁及加有蘋果汁飲品建議棒曲霉素最高含量為50微克/公斤。食環署食物安全專員徐樂堅指，不排除有廠商因疫情關係存放大量腐爛蘋果，及後製成蘋果汁，若市民飲用相關果汁可出現嘔心、腸胃不適及嘔肚等問題。

為進一步保障嬰兒健康，政府同時建議就12個月以下嬰兒食用配方產品，訂立3類有害物質新標準，包括將在液體配方產品加入「三聚氰胺」最高含量標準為0.15毫克/公斤；同時新增「苯並芘」和「縮水甘油脂肪酸脂」最高含量標準。

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記者：陳子謙