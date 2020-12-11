  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (週五) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醋母殺子】不滿兒子交女友被冷落　醋母持刀捅兒腹深見腸：我們一起死

育兒經 14:24 2020/12/11

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

台灣一名媽媽疑不滿兒子交女友後被冷落，持刀捅兒腹深見腸。

過分溺愛有時會鑄成大錯。台灣一名6旬媽媽因不滿愛兒結交女朋友後被冷落，雙方常常發生爭執。今年10月，媽媽要求兒子留在家中吃晚飯，兒子以趕時間為由婉拒，媽媽怒火中燒，手持菜刀刺兒子腹部，傷口深至可見腸，她及後還喃喃自語，「我們一起死，遺書寫好了！」兒子幸好被送院救回一命，而媽媽日前被落案起訴，控告她殺人未遂。

綜合台灣媒體報道，台灣新北市一名6旬彭姓婦人因兒子在今年8月結交女朋友後性情大變、精神不穩，更懷疑兒子被女朋友控制，導致她被冷落，幾乎每個星期均爭吵不斷。

不滿兒子拒絕共進晚餐 持刀捅腹

於今年10月19日傍晚時分，彭婦人希望兒子留在家陪她共進晚餐，但兒子當時因趕時間拒絕。彭婦人心生不滿，當時謊稱兒子身穿的外套上有雀屎，著兒子脫下外套清理，沒想到她卻衝入廚房手持菜刀，往兒子左腹捅下一刀，口中更自言自語：

我們一起死，遺書寫好了！

兒子被捅後當場肚破腸流，血流不止，被緊急送院時更因失血過多而休克，需輸血做手術才能救回性命。

母親被落案起訴殺人未遂

彭婦人受警方調查時指，想與兒子同歸於盡才行兇，及後改口稱想博得兒子的同情，僅以菜刀輕劃兒子的腹部，否認意圖殺害兒子。檢察官調查後指，傷口深達4厘米，兒子險喪命，認為彭婦人是殺人未遂，因此將她起訴。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【因愛成恨】不滿前夫拈花惹草　狠婦怒剪子孫根丟馬桶沖走
17:24 2019/07/25
【因愛成恨】不滿前夫拈花惹草　狠婦怒剪子孫根丟馬桶沖走
【因愛成恨】20歲少女與男友吵架　被割喉放血男友淡定到警局自首
17:24 2019/08/12
【因愛成恨】20歲少女與男友吵架　被割喉放血男友淡定到警局自首
家庭關係 家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 手術 台灣

最高瀏覽

【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
10:41 2020/12/10
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升　寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜
23:04 2020/12/09
【確診大廈】觀塘及黃大仙區確診個案上升　寶達邨、龍蟠苑、采頤花園等多個屋苑均上榜