【驅寒保暖】OL易手冰腳凍　中醫推介玫瑰伯爵茶及肉骨茶提升陽氣

▲ 註冊中醫何慧欣為大家推介有助舒緩手冰腳凍的茶療及湯療。

手冰腳凍是不少女士遇到的問題，長期手冰腳凍甚至會導致經痛，以及影響受孕機會。TOPick邀請了註冊中醫何慧欣為大家推介有助舒緩手冰腳凍的茶療及湯療。

手冰腳凍原因

很多時候主要是有幾個原因，中醫來說，我們會稱手冰腳凍為「厥」，因為陰陽不相順接，便是「厥」。水冰腳凍主要分為四個原因：

陽虛：可能身體陽氣不能運行到我們的四肢。

血虛：血虛則不榮，令我們身體不能夠得到足夠陽氣。

氣滯或寒凝：導致血瘀的情況，血瘀會讓我們不通則痛和不榮則痛。因此很多時候除了手冰腳凍，還會出現疼痛的症狀。

陽鬱：身體既怕冷又怕熱，因為身體內的陽氣鬱結在身體內，未能布達我們的四肢，所以會形成身體虛熱。

何醫師指當中陽虛及陽鬱是最主要及最常見的情況， 陽虛人士有機會面色蒼白、怕冷、食慾較差、消化不良及大便容易稀薄；陽鬱人士有機會心情不愉悅，肝氣鬱結，導致虛熱鬱結在體內，未能布達我們的四肢，出現身體虛熱。

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茶療推介：玫瑰伯爵茶

材料：玫瑰 約5粒、伯爵茶包 1個

做法：把玫瑰及伯爵茶包放到杯內，加入熱水，泡5分鐘即可。

功效：玫瑰花有疏肝理氣解鬱的功效；伯爵茶的茶底是紅茶，紅茶性溫，能幫助改善陽虛情況。

何醫師分享，伯爵茶有佛手柑的香味，受到普遍女士歡迎，而佛手柑和玫瑰花十分相似，有疏肝解鬱理氣的功效，兩者加起來，只是嗅到香味，心情會很愉悅，能改善心情，減少肝鬱氣滯的情況，亦令陽氣能通達四肢，從而改善手冰腳冷的情況。

湯療推介：肉骨茶

在辦公室可沖泡茶療，在家可以透過湯水調理身體。何醫師推介馬來西亞或新加坡很有名的肉骨茶。大家可買現成的肉骨茶包，裡面可以添加排骨煮湯。何醫師指肉骨茶的湯是四物湯的湯底，當中有當歸、川芎、白芍、生地，可幫助我們生温助陽和補血。

不過留意，陰虛火旺人士，即是手心腳心很熱、出現虛汗及耳鳴人士不宜飲用。

潤燥茶療推介：蘋果大棗肉桂茶

手冰腳凍可能同時出現皮膚或喉嚨乾燥，何醫師推介蘋果大棗肉桂茶有助潤燥，材料十分簡單，味道也配撘不錯。

材料：蘋果 1個、大棗肉 3粒、肉桂 １條（約5克）、水 1升

做法：把蘋果洗淨切粒，肉桂枝洗淨備用；加入清水及肉桂條煮5分鐘，再把蘋果及大棗肉加入，煮5分鐘即可。

功效：蘋果可潤臊，大棗可養血，肉桂有助生温助陽，補充身體內陽氣。

何醫師為大家分享這麼實用又好喝的茶療及湯療，大家不妨在這個冬日試試，保暖身體！

何醫師指出一些穴位需要保暖，預防手冰腳凍，詳情即睇【下一頁】

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記者：王芷瑩