【周末好去處】親子輕鬆遊鶴咀尋鯨魚骸骨　自然奇觀蟹洞雷音洞感受巨浪【內附路線】

▲ 鶴咀是親熱門路綫，可一窺香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔古迹和自然奇觀蟹洞和雷音洞。

位於港島東南部的鶴咀，向來是親子遊的熱門路綫，可欣賞到極美的碧海藍天，一窺香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔古迹，又可看到自然奇觀蟹洞和雷音洞。若想尋求刺激，也可走困難路綫看鶴咀機槍堡，適合不同程度的行山人士。不過，要注意現時燈塔正在維修中，暫未知完工日期。

這條親子遊路綫相當好走，下車後沿鶴咀道一直跟着鋪設好的車路走，經過鶴咀村便到達燈塔和鶴咀海岸保護區，區內包括雷音洞、鯨魚骸骨標本和蟹洞。右面可見大潭灣景色，海面突出的原是昔日鶴咀石礦場遺址。記者當日去到天朗氣清，海面如油畫般優美，惟車路上要留心往來車輛。

花崗石燈塔1875年啟用

走了約1小時就來到無綫電站，需繞路行平坦的碎沙路，再接回車路。遇到電纜站和鶴咀海岸保護區的分岔路，先往左走，就到達香港現存歷史最悠久的鶴咀燈塔。鶴咀燈塔於1875年啟用，高9.7米，是一座由花崗石築砌的圓筒形建築，燈塔底座和拱形入口均由粗琢石塊砌成，入口的鐵門上方飾有幾何圖案，別具特色。

鶴咀燈塔又名為「德己立角燈塔」，紀念1843年至1848年間香港第一任副總督和駐港英軍總司令的德己立少將，於2005年被納入為香港法定古迹。惟到達時，原來鶴咀燈塔正在維修中，未知重開之日，當日有準新娘到現場拍婚攝，想必十分可惜。

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沿路折返分岔路，就可到鶴咀海岸保護區。根據漁農自然護理署資料顯示，鶴咀海岸保護區於1996年被指定，總海域面積約20公頃，設立目的是為了保育海洋資源及科學研究。為了保護保護區內重要生物及其生境，禁止一般水上及沿岸康樂活動，例如游泳、船艇活動、釣魚或採集野生動植物或其部分等。

保護區內的生物多樣性，相當豐富，包括各種魚類、石珊瑚、軟珊瑚、柳珊瑚及海洋無脊椎動物，所有保護區內進行的活動均受《海岸公園及海岸保護區規例》（第476A章）規管。漁護署並不鼓勵市民自行參觀，亦無設置垃圾筒和廁所。

海蝕洞奇觀如雷震耳

資料亦顯示，在保護區內可以找到4種主要岩石種類，最古老的是火山爆發形成的凝灰岩，其他還有花崗閃長岩、流紋斑岩及玄武岩。這些火成岩容易被香港從東面而來的盛行風所侵蝕，加上巨浪衝擊，造成不少風化和侵蝕奇觀，其中雷音洞和蟹洞便屬於海蝕洞。

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區內石岸在長年受海水侵蝕和波浪拍擊下，海浪沿着石岸的弱綫侵蝕，令到坡上岩石崩落形成海蝕洞。往海洋研究所的沿路，左邊有石級向下走便到達雷音洞，巨浪衝擊洞壁後在洞內產生隆隆巨響，仿如雷音般震耳。

殺人鯨的都市傳說

走到海洋研究所附近，有惹人注目的鯨魚骸骨標本，長約10米，清晰地展示了頭顱、魚背及胸骨。有坊間介紹指，這是海洋公園殺人鯨海威的骸骨，不過早有傳媒找來專家證實，其實是在1955年於維港擱淺的鬚鯨。

骸骨標本附近有小山丘，往下走就可去到蟹洞。從遠處望，蟹洞的外形像蟹，洞內巨浪頻頻湧至拍擊，引來不少遊人在巨浪前打卡，更有人受海浪沖洗，衣服濕透。家長應看顧好小孩，不要站得太近海邊，免生危險。

困難路線：爆林路往機槍堡

上述路綫適合合家歡樂遊，若想增加難度，在進入鶴咀村時，有一隱蔽的分岔路，可通往已荒廢的鶴咀下村，看看二戰時期英軍為防禦日軍而建的機槍堡。如要給難度評分，上述親子遊路綫大約是1至2星（5星為滿分），這段機槍堡路綫就可達4星了，並不適合親子遊。

鶴咀半島上有不少二戰時期遺落的軍事設施，如博加拉炮台和德己立炮台（鶴咀炮台），並有機槍堡、探射燈台和觀測台，以加強港島南部的防禦能力。

前往鶴咀機槍堡的路段是幽秘小路，在地圖上也沒有顯示有路可走。這路段並無鋪設，大石、碎石、沙落葉、樹枝樹幹組成鬆散的碎沙路，殊不易走，不好平衡，尤其坡幅甚大，若非穿着具抓地能力的行山鞋，極易跣倒。另外，行山經驗淺者，亦需沿着斜坡半爬半行手腳並用，加上沿路枝葉滿布致腳步蹣跚，倍感吃力。可幸有前人爆林後留下的絲帶作記認，才不致迷路。

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最後一段路十分陡斜，需要扶繩而下，頗為驚險，走了約半小時終於來到機槍堡。機槍堡屹立於臨海一角，背面有無垠湛藍的天空作背景，堡內算是保持完好。不少遊人進內一探究竟，惟切忌不要塗鴉和亂拋垃圾。

坊間的介紹輕輕帶過這段路的難處和危險性，惟新手應與有經驗人士一同前往，以策安全。

鶴咀郊遊路綫

交通：筲箕灣巴士總站乘搭9號巴士（往石澳）到鶴咀下車

路綫：鶴咀道大風坳︱鶴咀村︱（鶴咀機槍堡）︱鶴咀村︱燈塔︱鶴咀海岸保護區（雷音洞、鯨魚骸骨標本、蟹洞）︱原路折返

需時：約7公里，行山連拍照時間約3小時；若要到機槍堡，則外加兩小時。

補給：上山起始有廁所及經鶴咀村有士多，後段無補給。

注意：機槍堡路段險要崎嶇，需要穿着行山鞋，並量力而為。注意防曬和水份補給。自己垃圾自己帶走，做個有公德心的香港人。鶴咀海岸保護區內保持安靜，切勿觸摸鯨魚骸骨標本。

記者：陸明敏