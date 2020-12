迪士尼今日(12月11日)晒冷未來推出的連串影視劇,當中包括Marvel、《星球大戰》(Star Wars)系列等影視製作,其中將推出10套Marvel劇及10套星戰劇。

而Marvel劇《Loki》、《Falcon and the Winter Soldier》、《 What If?》與《Ms. Marvel》更推出全新片段。至於《星球大戰》 有由伊雲麥格高(Ewan McGregor)主演的絕地大師奧比溫外傳等。

官方亦公布Disney+於明年正式登陸香港:「在2021年,Disney+會在更多市場推出,包括東歐、南韓、香港,還有更多!」

Disney+在明年3月26號起用戶將收費加至每月7.99美金(約港幣61.9元),如果一次過付全年費用,年費69.99美元(約港幣542.5元),預計屆時香港收費與此相約。