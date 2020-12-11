【新冠肺炎】再多一名機場警區男警初步確診　與早前4名染疫警員沒有緊密接觸

▲ 再多一名機場警區男警初步確診。（資料圖片）

繼早前4名駐守機場警區的警務人員確診或初步確診後，另一名與他們沒有緊密接觸的人員亦初步確診。該名46歲男警員為警犬隊的領犬員，駐守機場警區。他於12月9日接受檢測，當時身體並無感到不適。經初步測試後，今日（11日）得知對2019冠狀病毒病呈陽性反應。該名警務人員於過去十四日沒有外遊記錄，與公眾接觸期間亦有配戴口罩，他最後一日上班日為昨日（10日）。

警方表示高度關注事件，包括在等候衞生署進一步評估及建議前，與該名人員可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受檢疫及病毒檢測；即時派員清潔及消毒該名警務人員的相關工作地方；並經常提醒同事注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫；以及會靈活調派人手，確保相關緊急服務不受影響。另外，漁農自然護理署亦已安排相關狗隻接受病毒檢測。

警方將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，主動提供該名警務人員的近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。



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記者：郭詩詩