【飲食速報】廚藝導師Celia推無添加手工果醬　生津解膩有助降低血壓可搽多士及泡茶【附購買詳情】

▲ 廚藝導師Celia Chan與二澳雜貨合作推出無添加手工果醬。（圖片來源：Celia Chan Facebook）

近年常擔任電視和網上媒體作烹飪示範的廚藝導師Celia Chan推出無添加手工洛神花蘋果果醬，當中的洛神花生津解膩，有助降低血壓，可配搭多士、雪糕及調製茶飲，帶來新鮮感。

▲ 洛神花蘋果果醬（圖片來源：二澳雜貨）

無添加果醬

Celia今次創作的洛神花蘋果果醬，採用二澳種植的洛神花和薑，再加入青蘋果和紅蘋果，加入冰糖和薑慢熬煮。果醬純人手製作，無添加、不含防腐劑、人工果膠、色素等化學添加劑，小朋友都可放心食用。

建議食用方法

洛神花生津解膩，有助降低血壓，加入青紅蘋果和薑，令果醬味道更有層次。大家可以用這果醬搽多士、鬆餅、蛋糕、拌乳酪、雪糕，奶凍或調製茶飲。如調製茶飲，可以將2茶匙的果醬放入約250毫升的水/蘇打水/熱水（不要超過60度）中沖泡，攪拌即可飲用。

不過注意，由於果醬無加任何防腐及化學品，開封後必須放雪櫃保存，並盡快食用完畢。

洛神花蘋果果醬（130g）零售價：$75 特價：$66

購買連結請【按此】

Cooking Fever創辦人兼廚藝導師Celia Chan早前接受TOPick訪問，教我們煮出好睇又好味的菜色：

「南瓜忌廉湯」食譜即睇：【第一頁】

「明太子溫泉蛋意大利粉」食譜即睇：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI TOPfit

推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩