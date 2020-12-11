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屯赤隧道通車後來往屯門至機場只需10分鐘　政府料可分流屯門公路一成車流量

社會 14:40 2020/12/11

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屯門赤鱲角隧道將於12月27日通車。（程志遠攝）

屯門赤鱲角隧道（屯赤隧道）將於12月27日通車，屆時由屯門南到機場只需10分鐘，較過去節省20分鐘。政府預計指，屯赤隧道通車後，屯門公路繁忙時段的車流量可減少10％，而青嶼幹線繁忙時段西行的車流量料可減少20％。

運輸署表示，預計屯赤隧道通車後，屯門公路繁忙時段的車流量可減少10％；而青嶼幹線繁忙時段西行車流量料可減少20％。整體而言，屯赤隧道每小時可協助分流2,200架次私家車。

整個屯門赤鱲角連接路工程全長約9公路，其中包括5公里的屯赤隧道。行畢整條隧道約需10分鐘，較原先路程的30分鐘快20分鐘。

屯赤隧道最為人關注的問題之一，是屯門出入口近龍富路位置迴旋處的安全問題。由於駛入有關路段時，車速需由每小時70公里減到50公里、迴旋處進入的時候有急彎和很多大型車量進出，所以外界一直擔心迴旋處通車後成為交通黑點。

運輸署則回應指，了解公眾關注，已就此進入獨立的安全審查，並設置了減速黃線和顯示屏提示司機減速，希望司機遵守交通規則。

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記者：陳梓蔚

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