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《反轉三國志》日港韓台四地連線前夜祭　大泉洋爆小栗旬秘密

娛樂 14:59 2020/12/11

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《反轉三國志》

由《銀魂》系列導演福田雄一執導及編劇的《反轉三國志》原本定於本月11日在日本及香港同步上映。可是受新冠疫情影響，本港戲院需關閉至12月23日，《反轉三國志》在港上映日期延後。
 
其實本地發行商原本更計劃於日本上映日前一天，與日本一同舉行四地(香港、台灣、韓國)連線前夜祭，邀請港台韓三地的粉絲與《反轉三國志》的演員互動及率先欣賞電影。可是因是疫情，未能如期在戲院同步舉辦，唯有轉為於電影公司的製作室內進行連線。

大泉洋發揮幽默本色。

是次《反轉三國志》前夜祭，日本除導演福田雄外，也有多位主角出席，包括大泉洋（飾演劉備）、室剛（飾演諸葛亮）、賀來賢人（飾演周瑜）、岩田剛典（飾演趙雲）、以及小栗旬（飾演曹操）。

因為《反轉三國志》是喜劇，所以有不少橋段是惡搞三國英雄人物，男主角大泉洋幽默稱：「我必須聲明！因為是重新解釋與規畫的故事，所以與歷史有點出入，我只是負責演出，劇本是導演發想的！」更表示：「如果大家生氣的話，可以去看《赤壁》」。

大泉洋與小栗旬。

大泉洋又大爆小栗旬非常忙碌，一直沒有出席電影宣傳。當步入紅地毯時一副主角的樣子不停向鏡頭打招呼，攝影師也只是一直拍著小栗旬。

眾演員們提到拍攝此電影時有很多即興演出，但導演也不會嗌 Cut，會一直拍到大家都笑場才肯停手。而眾演員當中，最任性最喜愛扮鬼扮馬的演員是室剛。

撰文 : TOPick柴犬出動

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