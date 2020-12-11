【檢疫酒店】政府公布36間指定檢疫酒店　包括置地文華東方、富豪機場及喜來登等

▲ 政府今日公布指定檢疫酒店的名單，共有36間，包括部分知名酒店如置地文華東方酒店、富豪機場酒店及喜來登酒店等。

本港第四波疫情持續嚴峻，社區個案不斷增加，港府因應未來一﹑兩周會有不少海外留學生返港，規定由中國以外地區的入境人士，須到指定酒店進行強制檢疫，政府會安排專車接載他們由機場到相關酒店。

政府今日公布指定檢疫酒店的名單，共有36間，包括部分知名酒店如置地文華東方酒店、富豪機場酒店及喜來登酒店等。

公務員事務局局長聶德權表示，指定檢疫酒店安排會在12月22日零時起實施，所有在中國以外地方抵港人士，於當日零時後，必須在指定檢疫酒店辦理入住手續，提醒有部分特殊情況亦需入住指定酒店，例如在21日抵港人士可能因航班延誤或需要等候首次檢測結果至22日才離開機場，屆時他們亦要到檢疫酒店入住。而在22日起，當局會在機場提供交通，直接送旅客至指定檢疫酒店。

而由明日起至21日將為過渡期，在此期間已入住非指定酒店的檢疫旅客不需要轉酒店，避免混亂。

聶德權指，旅客在外地登機前，需要向航空公司出示指定酒店預訂確認書，若旅客曾到高風險地區，亦需出示病毒檢測陰性結果證明書；之後旅客須在登機前遞交「健康及檢疫資訊申報」表格；旅客抵港後要到中場客運廊臨時檢疫令取得檢疫令，並接受由醫護人員以咽喉及鼻腔拭子採樣；當取得陰性結果後就可乘當局安排的專車，由機場送到指定檢疫酒店入住。

有關36間酒店名單及收費，即按此處。

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記者：徐紹軒