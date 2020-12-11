【防疫措施】林鄭：臨時醫院下月落成　屆時全港有4,500多張負壓隔離病床

▲ 林鄭月娥交代政府疫苗採購及最新防疫策略。（陳國峰攝）

疫情嚴峻，特首林鄭月娥今（11日）見記者，交代疫苗採購進展及防疫最新策略。林鄭指出，下星期竹篙灣檢疫中心有多850個檢疫單位落成，屆時全港有超過5,000間檢疫單位。

而於公立醫院、亞博館社區治療設施，以及下月落成的臨時醫院，全港約有4,500多張病床設隔離及負壓設施，可供服務市民。

而在外防輸入方面，於機場的病毒檢測將改為由專人進行鼻咽咽喉採樣；而為了減少旅客與社區接觸的機會，將推出指定檢疫酒店計劃和指定交通。更多有關檢疫酒店報道，詳情即看：【下一頁】

另外林鄭宣布，政府採購疫苗有突破性進展，現時已達成協議的公司有兩間，包括科興控股生物技術公司（Sinovac），以及復星醫藥/德國藥廠BioNTech/輝瑞藥廠（Pfizer）。其中科興供港750萬劑，首批100萬劑最快明年1月抵港；復星/BioNTech/輝瑞同樣供港750萬劑，首批100萬劑明年首季到港。即將達成協議的公司是AstraZeneca，供港750萬劑，最快明年下半年到港。

政府會全速為市民接種做好準備，為疫苗在香港註冊使用，將制定可供緊急使用的規例；並籌備按優先群組的大規模疫苗接種計劃，目標明年內為大部分市民免費接種。更多有關疫苗供應報道，詳情即看：【下一頁】

林鄭月娥稱，全球新一波疫情仍然嚴峻，尤其是美洲及歐洲，全球逾7,000萬宗個案。香港來說由11月下旬開始出現新一波疫情，至今仍令人非常擔憂，個案持續上升；而且本地個案不斷增加，源頭不明的個案持續上升，比例由最初17%升至最近一星期30%，顯示社區有隱形傳播者。

消息指今日（11日）新增逾80宗確診個案，涉不明源頭感染。其中九龍灣麗晶花園6座，至今已有4個D室單位染疫，涉及7名病人。詳情即看：【下一頁】

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記者：吳卓峰