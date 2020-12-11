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【新冠疫苗】政府簽訂預先採購疫苗協議包括科興控股及復星醫藥　首批100萬劑最快下月可供港

社會 15:20 2020/12/11

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本港最快明年1月會有100萬劑疫苗到港。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日(11日)新增逾80宗確診個案。港府早前已預留資金訂購相當於香港人口2倍數量的疫苗，行政長官林鄭月娥今指採購工作已有突破性進展，已簽訂預先採購疫苗協議包括內地生產科興控股疫苗及復星醫藥輝瑞疫苗，料首批由醫護人員、長者、長期病患率先接種。

行政長官林鄭月娥今日(11日)見記者交代疫苗採購進度。她表示因應社會對港府採購疫苗進度的關注，惟直至疫苗面世及廣泛應用前，仍難以擺脫新冠肺炎困擾，強調港府對疫苗採購從來無掉以輕心，一直有認真嚴謹跟進。

她提到，因應疫苗採購涉商業協議，故難以公開透明交代；惟近日已見突破性發展，故第一時間向公眾交代。

她稱，港府已於兩間疫苗製造商簽訂協議，包括中國科興控股生物技術有限公司(Sinovac)採用的滅活疫苗，向港提供750萬劑疫苗，首100萬劑將於明年1月來港；另一間則為復星醫藥與德國藥廠BioNTech、輝瑞藥廠(Pfizer)合研的「mRNA核糖核酸」疫苗，同樣會向港提供750萬劑疫苗，首100萬劑將於明年首季來港，港府會繼續爭取疫苗盡快到港。

另外，港府亦正與第三間疫苗製造商阿斯利康製藥公司（AstraZeneca）商討，並即將達成協議，向本港提供不可複製性病毒載體的疫苗，料明年下半年抵港。

林鄭稱，有關疫苗需接種2劑，故需3000萬劑疫苗，港府仍需尋求第4間疫苗製造商向本港提供疫苗；接下來仍需籌備疫苗緊急註冊及優先接種計劃工作。

她續指，會優先為醫護、院舍長者、長期病患者及院舍照顧員工接種，佔全港300萬人；當中就60歲以上長者而言，或先於長期病患或居院舍長者接種，詳情會於稍後公布，期望2021年可為大部分港人接種，予本港可恢復跨境出行，社區回復正常。

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記者：陳正怡

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