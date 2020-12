【星級旅遊】袁學謙豪遊塔斯曼尼亞　Benedict住過萬一晚酒店海中心開枱食即開生蠔【有片】

▲ 在海中心食即開生蠔,就如同大自然融為一體。(塔斯曼尼亞旅遊局(香港))

識玩識食旅遊達人袁學謙(Benedict),在其新一輯《離地自由行》系列中,推介如何豪玩塔斯曼尼亞(Tasmania)。除了品嘗美酒,他更豪歎1萬元一晚的酒店、體驗在海中心食即開生蠔:另外又參加一日海鮮團,食即捕即開鮑魚海膽,最後更探訪塔斯曼尼亞獨有的「惡魔」。

Launceston 氣泡酒節飲靚酒

塔斯曼尼亞第二大城市朗塞斯頓(Launceston),每年都會舉辦葡萄酒盛事「Effervescence塔斯曼尼亞氣泡酒節」。塔斯曼尼亞因有得天獨厚的地理優勢,被印度洋、巴斯海峽和塔斯曼海包圍,而擁有南方海洋氣候、暖和夏季及漫長秋天,葡萄有時間慢慢成熟,提升葡萄酒醇厚質感及濃郁風味,單在塔斯曼尼亞已有多達200間葡萄酒莊園。

入選「澳洲最佳10座酒莊」的氣泡酒節主場Josef Chromy酒莊,距朗塞斯頓機場僅10分鐘車程。其舉辦的大師班,除了讓參加者品嘗不同年份的氣泡酒,亦有富經驗的品酒師細述怎樣以傳統釀法釀製風格優雅的氣泡酒,並帶出清新蘋果和檸檬香氣。

Benedict隨後到另一間酒莊Clover Hill參加大師班,其位處塔斯曼尼亞北部小鎮Lebrina的土壤,適合種植3種專門釀製氣泡酒的葡萄:Chardonnay、Pinot Noir和Pinot Meunier,當地Terroir(風土條件)更被譽為與法國香檳區非常相似。Benedict試了6枝氣泡酒有此評價:「平時飲開的氣泡酒,都是crispy和易飲,有少許lime的風味,但1998年Clover Hill Tasmania則有熟成風味,像age了很久而產生丁香的味道。」

Cataract Gorge Reserve 全球最長單軌吊車

距朗塞斯頓市中心僅一、兩分鐘車程,就有巨型峽谷自然保護區Cataract Gorge Reserve,由艾斯克河(South Esk River)長年累月沖刷而成,湖光山色,當地人和遊人都愛來此行山、野餐和BBQ。區內更有全世界最長的單軌吊車,長282公呎,坐畢全程約需6分鐘,緊張刺激。

Saffire Freycinet 浸住海水歎即開生蠔

既然說是豪遊,歎完美酒當然要歎靚酒店。在Clover Hill上完大師班後,Benedict即乘搭由酒店提供的私人直升機,飛到位於塔斯曼尼亞東岸菲欣納半島(Freycinet Peninsula)的豪華度假酒店Saffire Freycinet。在個多小時直升機旅程中,他以「離晒地」角度看到絕美的酒莊、樹林和海岸綫。

酒店一晚房價約需1萬港元,包早午晚餐、美酒任飲和體驗活動。較為特別的是住客可於酒店的自家蠔場換上防水衣服,在海中心鋪枱大擦即開即食新鮮生蠔,並配上美酒。下半身浸在海洋中,彷彿與海融為一體,感覺勁新鮮。

Tasmanian Seafood Seduction 即捕即開鮑魚海膽

塔斯曼尼亞四面環海,海產極豐盛,Benedict最期待的便是Tasmanian Seafood Seduction之旅。早上8時多,一行人從荷伯特市(Hobart)出發,快船沿德文特河(Derwent River)駛入D'Entrecasteaux Channel,再到達布魯尼島(Bruny Island)附近,開始品嘗不同海鮮。

頭盤是即開即食生蠔,極鮮甜creamy,大廚更會一蠔幾味,炮製酒煮生蠔,餘下的蠔殼可以爽快地拋入海中作天然循環。之後船長會徒手潛入清澈潔淨的海灣中,即捕新鮮鮑魚和海膽,Benedict更發現鮑魚居然比臉還要大,大廚更即席炮製塔斯曼尼亞式煮鮑魚。說到海鮮當然不少得龍蝦,刺身白灼同樣鮮甜。從早上9時開始一直食到下午4時,Benedict極滿足:「雖然是海上暢遊一天團,我可形容為一間流動餐廳,去到邊就食那區最特色海鮮!」

Museum of Old & New Art 反映人性黑暗面

塔斯曼尼亞新舊藝術博物館(Museum of Old & New Art,MONA),屬南半球最大的私人美術館,位於荷伯特市附近的半島Berriedale Peninsula。Benedict玩完勁興奮:「博物館內有好多奇形怪狀裝置,可反映人內心黑暗特徵,令人非常難忘。」好似他入了全黑的房間,內有不少電視機,原來播出來是遊人的脈搏跳聲,體驗有趣。

Bonorong Wildlife Sanctuary探訪野生惡魔

「離開之前,一定要去見惡魔!」Benedict所指惡摩正是只會在塔斯曼尼亞野生環境生活的袋獾,別號「塔斯曼尼亞惡魔」(Tasmanian Devil),是現存最大型食肉有袋動物,體形與小型狗隻差不多。牠之所以被名為惡魔,除了因為肌肉發達、咬合力強、擁有尖銳長爪、外形黝黑,在獵食時更會發出刺耳咆哮聲。除了袋獾,遊人亦可親親袋鼠、袋熊和樹熊。

記者:陸明敏