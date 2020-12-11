【新冠肺炎】陳肇始指今波疫情較以往嚴峻　病人病毒傳染力非常強

▲ 行政長官及多名官員今日出席記者會。（陳國峰攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，消息指今日(11日)新增逾80宗確診個案。食物及衛生局局長陳肇始今日出席記者會上指出，今波疫情是嚴峻，由今年1月初至今已抗疫一年左右，現時的疫情是較以前幾波嚴峻。

她提到，今波的病毒傳染力非常強，近9成病人的CT值是30以下，而當局最緊張是本地源頭不明個案。近兩周的個案由每周137宗上升60%至每周218宗，即社區仍有很多病毒的隱形傳聞鏈。本地個案的7天移動平均數字昨日已升至92.3，雖第三波有多日逾百宗，但今波的疫情比之前更嚴峻，其中歌舞群組佔逾700宗，而安老院舍及地盤亦有50宗個案，感染的人士包括學生、主婦及退休人士等。

她續指，過去兩周有很多源頭不明的個案，病人每日的日程都非常簡單，雖已佩戴口罩，但仍有不經意地受到感染，要預防受到感染就只好減少出外次數才是有效的方法。

陳肇始稱，今波疫情的病人病情比較嚴重，由11月1日起至今已有逾1968名人士確診，當中有45人情況危殆，另有65人嚴重。據醫護觀察危重的病人年齡介乎29至95歲，需入住ICU的人士亦有年齡較輕的人士，現時病房使用量持續緊張，負壓病房已使75%。

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衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。



有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩