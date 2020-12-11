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【夏空】楊思琦唱港版主題曲被感動　感概兼顧工作與家庭不容易

娛樂 15:17 2020/12/11

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星級靚媽楊思琦及李麗珊接受訪問。

人氣日劇《夏空》早前邀得兩位星級靚媽楊思琦及李麗珊（Lisa）分別演唱劇集港版主題曲《仲夏陽光》及插曲《尋覓那人》。日前二人接受香港開電視《娛樂頭條 E-news Headline》主持馬梓軒（William）訪問，兩位靚媽大談生活和產後心情。

日劇《夏空》劇情樂觀正面，被外界譽為新版《阿信的故事》，劇中主角奧原夏奮鬥一生，為求實現夢想、自強不息。香港版主題曲《仲夏陽光》由楊思琦主唱。
思琦認為《仲夏陽光》與《夏空》的女主角奧原夏很相襯：「一聽到『陽光』二字就聯想到她樂天的性格，而且歌詞正面，我希望歌曲在疫情下能帶給觀眾朝氣吧。」

兩位靚媽談育兒。

Lisa為香港版插曲《尋覓那人》親自填詞及主唱，Lisa表示：「《夏空》在日本獲得高收視，得知它會在香港開電視播映時，我也很期待。而填詞方面，我是以女主角尋找親人的情節作藍本，所以略帶傷感。」

兩位星級靚媽均在今年誕下小朋友，對於再次投入工作感到高興。思琦形容自己與女主角很相似：「現時我像她一樣有自己喜歡的工作，但要兼顧家庭，實在不容易。」

Lisa亦分享：「老公也支持我的工作，沒有給我壓力。如果他知道我要外出拍攝，就會早點回家幫我照顧女兒。」Lisa又笑指未告訴老公《尋覓那人》的MV有床戲，雖然不是「激戰」，但未估計到他反應如何。

思琦演出幾個粵劇片段。

另外，楊思琦日前應李居明邀請拍攝《梁紅玉擊鼓退金兵》造型，作為紀念粵劇一百周年電影《粵劇靈》的部分環節，當中她會演出幾個粵劇片段，思琦亦將與米雪、賴慰玲一起為該部電影出任主持。

撰文 : TOPick柴犬出動

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