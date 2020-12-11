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【前世情人】幼園接放學見女兒另結新歡　爸爸心碎：該準備棍棒還是嫁妝？

育兒經 16:34 2020/12/11

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爸爸見到女兒另結新歡，心靈嚴重受創。

見到前世情人拖住其他男生的手，作為爸爸會有何感想？有台灣爸爸近日在社交平台分享影片，只見爸爸到幼稚園接放學時，女兒竟拖著另一名男同學的手一起走出課室，而且不斷竊竊私語，猶如熱戀中的小情侶，令爸爸心碎。

兩人相視而笑，非常親暱。（影片截圖）

小情侶打情罵俏

台灣爸爸在facebook群組「爆廢1公社」發帖，從爸爸分享的影片可見，穿著粉紅色外套的女兒從課室出來時，已經拖著身旁穿黑色外衣的小男生，兩人一直緩步走出室外操場，不時相視而笑。

走到一半，男生還突然把頭貼近女兒的頭，然後女兒似是害羞地不斷跺腳。突然，女兒看到爸爸的身影，趕緊放開男生的手，跑向爸爸。男生從後跟著女兒跑，似是想向未來外父打招呼。

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爸爸心靈受創

兩人親暱如一對小戀人，打情罵俏的場面溫馨，但看在爸爸眼中，相信心靈嚴重受創。爸爸只好上網打趣問，

你老爸在前面，他很火！請問我該怎麼辦？準備棍棒還是嫁妝？

有網民笑言，這是純純的兩小無猜，「談個戀愛，沒事！別緊張」、「準備當阿公了」、「找他談談，未來怎樣給女兒幸福」、「約對方父母出來吃飯了」、「先看看對方家底如何，再決定是棍棒還是嫁妝」。

有同為父親的網民則留言，「把刀給我拿來」、「我女兒大學才可以辦手機，30歲才可以交男朋友牽手」、「如果是我絕不只有棍棒」。

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責任編輯：王明芳

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