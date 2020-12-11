【新冠疫苗】政府將採購科興生物、復星藥廠BioNTech輝瑞疫苗及阿斯利康製藥疫苗　首批醫護及長者優先接種

本港新冠肺炎疫情持續，消息指今日(11日)新增逾80宗確診個案，行政長官林鄭月娥率令多個局長官員，交代最新檢疫措施及疫苗進度。林鄭月娥（11日）表示，特區政府對於採購疫苗從來都沒有掉以輕心，也涉及商業協議，因此未可以每一個階段都公布，不過今日有最新的突破性發展。在全球採購疫苗計劃中，獲得分配新冠疫苗是總人口的35%，科學委員會的協助之下，尋求與個別疫苗製作商的採購協議，有計劃預先採購疫苗，有關疫苗或許未完成臨床的試驗，或者未獲得國際間的監管機構核准，相信很多地區都會採用。

她表示政策目標是全港市民免費都可以接種，已獲逾84億元立法會撥款，採購目標是與生產商簽訂預先採購協議，希望買到兩款來自不同疫苗製作商，以及不同疫苗技術的平台，以分散風險，要買足夠1500萬人次使用的份量，如果有些疫苗需要打兩劑，即是要買3000萬針劑量。

她公布已簽訂預先採購疫苗協議包括包括內地生產的科興控股生物技術公司（Sinovac），該生產商以滅活技術製造疫苗，並會供應750萬劑, 首100萬可望最快明年1月來港。另一製造商為復星醫藥聯同德國藥廠BioNTech及輝瑞藥廠, 用mRNA核糖核酸技術，同樣訂750萬劑, 首100萬劑最快明年首季來港。第三間疫苗生產商仍然在商討中，就AstraZeneca，採不可複製性病毒載體技術，預料首批由醫護人員、長者、長期病患率先接種。

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記者：伍瑋瑋