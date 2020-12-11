【檢疫酒店】最貴套房收費逾5萬元一晚　酒店不可以接收非檢疫人士　員工須定期接受檢測

▲ 置地文華東方酒店為索價最昂貴的指定檢疫酒店，雙人入住娛樂套房每晚收費逾5萬元。（資料圖片）

本港第四波疫情未止，特首林鄭月娥今日（11日）召開記者會，公布指定檢疫酒店的措施和名單，以及有關本港新冠疫苗供應進展。所有由中國以外地區抵港的人士，由12月22日起須入住指定檢疫酒店進行14日檢疫。

公務員事務局局長聶德權表示，當局向酒店和旅館發出邀請，收到接近100間酒店和旅館有意參加，目前安排36間酒店，涉及1.2萬間房間；房間數目為參考機場返港人數推算。房價方面約為每晚300幾元的客房至幾千元的套房不等，已全包3餐，當中約12.9%為500元以下，66.6%為500至999元。

翻查名單，36間指定檢疫酒店中最便宜為位於九龍城道的奧斯酒店，14晚房價合共5,580元，平均每晚399元；而最昂貴的酒店則為置地文華東方酒店，單人入住高級或豪華客房收費每晚3,630元，雙人收費每晚4,895元，14晚費用由5萬至6.8萬元，其娛樂套房更索價每晚49,500元 (單人)至51,150元 (雙人），入住14晚合共69.3萬至71.6萬元。

他又指，指定酒店有多項要求，包括已由相關部門核查符合防疫要求，不能接受非檢疫客人入住，以及需要加強清潔消毒和保安，酒店職員每14日要接受檢測。

被問到為何要到22日才能實施，聶德權表示當局需要有準備工夫，包括徵詢業界意見、安排部門視察酒店及讓酒店作通風系統和渠管改裝，另亦需要有時間讓酒店調整、返港人士作出安排、及讓航空公司清晰知道有關要求，故需要有適當的過渡期。

他強調明白接近聖誕假期，陸續有人士回港，當局有估算未來回港人數，由本月21日起計7天，估計每日有1000人回港，料現時供應的足夠容納需求，當局會密切監察需求和供應情況，有需要會增加酒店數目。

被問到外地早已實行指定檢疫酒店，為何本地現時才推行，聶德權回應指，用酒店做檢疫的概念在早期已出現，但當時酒店業不情願，情況可以理解；而隨住疫情發展，留意到愈來愈多酒店都有接收檢疫旅客，與業界商量後可以推出措施，強調已盡力將政策盡快出台。

他又透露，當局會對參與計劃的酒店提供補貼，如果酒店在2個月內平均入住率超過5成，當局不會提供財政支援；入住率低過5成當局就會補貼差額，金額按房價7成計算，以600元為限，取金額較低者。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

有關指定檢疫酒店的名單及入住程序，詳情即看：【下一頁】

更多有關疫苗供港最新情況，詳情即看：【下一頁】

更多有關檢疫設施及病床報道，詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒