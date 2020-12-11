【新冠肺炎】張竹君：多個屋苑錄較多感染個案　涉龍蟠苑、廣福邨及寶達邨

▲ 張竹君指，多個屋苑錄較多感染個案，包括龍蟠苑、廣福邨及寶達邨。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（11日）新增86宗確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙龍蟠苑、大埔廣福邨及觀塘寶達邨，出現較多新感染個案，衞生署將安排派樽，讓居民檢測。

張竹君表示，黃大仙龍蟠苑龍珊閣近日錄3宗個案，涉3個單位，來自不同單位、不同樓層及不同座向。

大埔廣福邨廣智樓錄5宗個案，涉3個單位，其中兩個單位是同一樓層，另一單位就是「樓上樓下」。

觀塘寶達邨達怡樓錄7宗個案，涉3個單位，來自不同單位、不同樓層及不同座向。

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記者：吳卓峰