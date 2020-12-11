  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】張竹君：多個屋苑錄較多感染個案　涉龍蟠苑、廣福邨及寶達邨

社會 16:35 2020/12/11

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

張竹君指，多個屋苑錄較多感染個案，包括龍蟠苑、廣福邨及寶達邨。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（11日）新增86宗確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，黃大仙龍蟠苑、大埔廣福邨及觀塘寶達邨，出現較多新感染個案，衞生署將安排派樽，讓居民檢測。

張竹君表示，黃大仙龍蟠苑龍珊閣近日錄3宗個案，涉3個單位，來自不同單位、不同樓層及不同座向。

大埔廣福邨廣智樓錄5宗個案，涉3個單位，其中兩個單位是同一樓層，另一單位就是「樓上樓下」。

觀塘寶達邨達怡樓錄7宗個案，涉3個單位，來自不同單位、不同樓層及不同座向。

政府採購疫苗有突破性進展，首批供港疫苗最快下月抵港。更多有關疫苗供港最新情況，詳情即看：【下一頁】

政府於12月22日起實施新措施，規定所有從外國抵港人士，必須在指定檢疫酒店，強制檢疫14天。更多有關檢疫酒店的報道，詳情即看：【下一頁】

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

相關文章

【檢疫酒店】政府公布36間指定檢疫酒店　包括置地文華東方、富豪機場及喜來登等
今日 15:46
【檢疫酒店】政府公布36間指定檢疫酒店　包括置地文華東方、富豪機場及喜來登等
【新冠疫苗】政府簽訂預先採購疫苗協議包括科興控股及復星醫藥　首批100萬劑最快下月可供港
今日 15:20
【新冠疫苗】政府簽訂預先採購疫苗協議包括科興控股及復星醫藥　首批100萬劑最快下月可供港
【新冠疫苗】政府將採購科興生物、復星藥廠BioNTech輝瑞疫苗及阿斯利康製藥疫苗　首批醫護及長者優先接種
今日 15:35
【新冠疫苗】政府將採購科興生物、復星藥廠BioNTech輝瑞疫苗及阿斯利康製藥疫苗　首批醫護及長者優先接種
疫情 傳染病 衞生防護中心 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
13:12 2020/12/09
【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
10:41 2020/12/10
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀