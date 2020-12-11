  • 23°C
香港時間 : 20201211日 (五) 18:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【麗晶花園】第6座D室22個環境樣本中8個驗出新冠病毒　包括廁所渠、抽氣扇及廚房去水位等

社會 16:43 2020/12/11

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

麗晶花園部分居民需強制接受病毒檢測。（曾耀輝攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（11日）新增86宗確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

政府今日公布指定檢疫酒店的名單，共有36間，包括部分知名酒店如置地文華東方酒店、富豪機場酒店及喜來登酒店等。詳情請看：下一頁

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，麗晶花園6座今日新增一宗確診個案，他同樣住在D單位，是昨日公布的初步確診個案之一。麗晶花園方面暫時未有其他新增個案。

衞生防護中心昨到麗晶花園涉事單位的渠口、抽風扇、廚房地台等採集22個環境樣本，其中8個樣本為陽性，發現到的CT值很高，數值約有37，證明存在環境污染。張竹君又表示，12月19日或會再安排麗晶花園的居民進行檢測，暫時未有發現麗晶花園6座有其他橫向或豎向的傳染。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險，相信是與喉管有關，又認為如樓宇本身有不能移除的風險，禁足安排並不適合。詳情請看：下一頁

被問及能否分辦病毒由屋外傳入還是屋內傳出？張竹君指，由於涉事4個單位均有確診個案，加上CT值高（病毒量低），所以現時難以分辨。

張竹君又指，跳舞群組新增2宗個案，至今有逾700人確診、日出康城地盤群組新增2宗個案，至今有57人確診、機場AWE群組新增2宗個案、一田群組新增5宗個案，至今有17人確診、將南隧道新增1宗個案，至今有9人確診。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

記者：陳梓蔚

相關文章

【新冠疫苗】政府將採購科興生物、復星藥廠BioNTech輝瑞疫苗及阿斯利康製藥疫苗　首批醫護及長者優先接種
今日 15:35
【新冠疫苗】政府將採購科興生物、復星藥廠BioNTech輝瑞疫苗及阿斯利康製藥疫苗　首批醫護及長者優先接種
【新冠肺炎】張竹君：多個屋苑錄較多感染個案　涉龍蟠苑、廣福邨及寶達邨
今日 16:35
【新冠肺炎】張竹君：多個屋苑錄較多感染個案　涉龍蟠苑、廣福邨及寶達邨
【新冠肺炎】本港新增86宗確診個案　81宗屬本地個案包括37宗不明源頭感染
今日 16:31
【新冠肺炎】本港新增86宗確診個案　81宗屬本地個案包括37宗不明源頭感染

最高瀏覽

【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
13:12 2020/12/09
【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
10:41 2020/12/10
【洗米嫂入市】陳慧玲疫市斥6880萬買灣仔地舖　Hendi曾逾1億購中環商廈展實力
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀
19:25 2020/12/09
【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀