【麗晶花園】第6座D室22個環境樣本中8個驗出新冠病毒　包括廁所渠、抽氣扇及廚房去水位等

▲ 麗晶花園部分居民需強制接受病毒檢測。（曾耀輝攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布今日（11日）新增86宗確診個案，包括5宗輸入個案及81宗本地感染，其中37宗為源頭不明個案，另有49宗與其他個案相關病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞交代有關情況。

政府今日公布指定檢疫酒店的名單，共有36間，包括部分知名酒店如置地文華東方酒店、富豪機場酒店及喜來登酒店等。詳情請看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，麗晶花園6座今日新增一宗確診個案，他同樣住在D單位，是昨日公布的初步確診個案之一。麗晶花園方面暫時未有其他新增個案。

衞生防護中心昨到麗晶花園涉事單位的渠口、抽風扇、廚房地台等採集22個環境樣本，其中8個樣本為陽性，發現到的CT值很高，數值約有37，證明存在環境污染。張竹君又表示，12月19日或會再安排麗晶花園的居民進行檢測，暫時未有發現麗晶花園6座有其他橫向或豎向的傳染。

呼吸系統專科醫生梁子超表示， 麗晶花園6座D室明顯有垂直傳播風險，相信是與喉管有關，又認為如樓宇本身有不能移除的風險，禁足安排並不適合。詳情請看：【下一頁】

被問及能否分辦病毒由屋外傳入還是屋內傳出？張竹君指，由於涉事4個單位均有確診個案，加上CT值高（病毒量低），所以現時難以分辨。

張竹君又指，跳舞群組新增2宗個案，至今有逾700人確診、日出康城地盤群組新增2宗個案，至今有57人確診、機場AWE群組新增2宗個案、一田群組新增5宗個案，至今有17人確診、將南隧道新增1宗個案，至今有9人確診。

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記者：陳梓蔚